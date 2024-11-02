MLB／道奇5戰扳倒洋基奪2024世界大賽冠軍 關鍵MVP「自由人」弗里曼是誰？

今年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽冠軍出爐！洛杉磯道奇在7戰4勝賽制以4勝1敗擊敗紐約洋基，今（31）日關鍵第5戰，賽前取得3勝1敗領先優勢的道奇隊，扭轉開場後處於5分落後劣勢，終場以7比6擊敗洋基順利封王。本次系列賽場場高潮迭起，世界大賽MVP最終頒給道奇隊明星一壘手「自由人」弗里曼（Freddie Freeman），他在5場比賽全部都有發揮的超神表現，技壓大谷翔平等眾球星，跟著《網路溫度計DailyView》一起來認識他是誰。

洋基守備當機單局丟光5分領先 道奇8局敲進關鍵超前分封王

翻攝IG／dodgers

今日在洋基主場布朗克斯球場進行的第5戰，洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）首局終於敲出個人世界大賽首轟打進2分，下一棒隊友奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接力打出陽春砲，幫助洋基第1局結束取得3比0領先。比賽打完前4局，洋基以5比0領先道奇，看似有望把戰線延長到第6戰，未料5局上賈吉和沃爾普（Anthony Volpe）接連發生失誤，讓道奇隊攻佔滿壘，戰況出現變化。

洋基王牌先發投手柯爾（Gerrit Cole）頂住滿壘壓力連飆2次三振，再讓道奇隊強打貝茲（Mookie Betts）打出一壘方向軟弱滾地球，他卻因來不及補位讓一壘手接到球無法抓下第3個出局數結束半局，總算破蛋的道奇隊，之後靠著弗里曼與T．赫南德茲（Teoscar Hernandez）連續安打，單局一舉灌進5分追平戰局，洋基隊6局下靠著史坦頓（Giancarlo Stanton）高飛犧牲打攻下第6分，以1分領先進入第8局。

第8局洋基後援投手不穩，讓道奇再度0出局攻佔滿壘，即便換上終結者威佛（Luke Weaver），仍被道奇打者勒克斯（Gavin Lux）和貝茲連續擊出兩支高飛犧牲打，道奇隊在這局打進2分，以7比6在本場比賽首度取得領先。9局下道奇隊在1分領先優勢下，推出只休息一天的先發布勒投手（Walker Buehler）後援，他展現王牌氣勢連續抓到3個出局數，最後飆出再見三振結束比賽。道奇第五戰7比6逆轉擊敗洋基，搶下關鍵第4勝，成功拿下2024年世界大賽冠軍。

台灣球迷高度關注世界大賽 MVP弗里曼神級表現成「關鍵字」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

大聯盟兩大人氣球隊紐約洋基和洛杉磯道奇，今年是自1981年之後再度於世界大賽交戰，兩隊在台灣都有廣大支持者，場場熱戰讓球迷高度關注。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「世界大賽」近一週網路聲量趨勢（日期：2024/10/24～2024/10/30），總共累計88,990筆聲量，單日聲量最高峰出現在10月26日共有21,030筆，當天進行世界大賽首戰，道奇打者弗里曼10局下敲出再見逆轉滿貫全壘打，率領球隊以6比3搶下首勝，他打出賽史首支再見滿貫砲的超神表現，激起無數球迷討論。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

弗里曼不只在第1戰扮演關鍵，第2戰他接棒隊友擊出陽春全壘打，擴大道奇領先，第3、4戰連2場在第1局打出2分砲，今年世界大賽連4戰開轟的超猛表現，讓不少球迷認定只要今年道奇封王，他就是世界大賽MVP不二人選。觀察「世界大賽」近一週網路熱門關鍵字，包括「道奇、洋基、世界、大賽、洛杉磯、奪冠、冠軍、Freeman、Freddie、全壘打」等詞彙，弗里曼在第5戰開打前，已經成為球迷聚焦目標。

弗里曼在今日開打的第5戰雖未再度開轟，仍在道奇1比5落後時打出重要安打，幫助球隊追回2分延續攻勢，隨後奮力跑回該局追平比數的第5分，場場都扮演關鍵角色的他，本次系列賽繳出6安打、4全壘打、12打點、5得分的成績，以追平賽史最多打點紀錄的成績，最終毫無懸念獲選為今年世界大賽MVP。

弗里曼場上擁MVP神級表現 場外重情念舊曾想當「終生勇士人」

翻攝IG／dodgers

35歲的弗里曼是加拿大裔美國棒球員，英文全名Frederick Charles Freeman，西方球迷簡稱他為弗雷迪．弗里曼（Freddie Freeman），台灣球迷以其姓名當中的Freeman，給予他「自由人」的綽號，弗里曼2007年被亞特蘭大勇士隊第2輪選進，於2010年登上大聯盟，很快成為球隊主力。他在場上擁有MVP身手，場外則是重情念舊的代表，為緬懷在自己10歲過世的加拿大籍母親，弗里曼兩度選擇代表加拿大參戰世界棒球經典賽（WBC），他曾透露這是為母親而戰。

弗里曼2020年拿下美國聯盟年度MVP，2021年在為勇士效力的第12個賽季，成功幫助球隊奪下世界大賽冠軍，他卻在隔年轉隊道奇簽下6年大型合約，原本想當「終生勇士人」的弗里曼，因此在當年球季中重返亞特蘭大時，於賽前記者會上痛哭流涕。經過一季釋懷，弗里曼如今是道奇隊「MVP連線」關鍵一員，今年世界大賽他打破單一選手連續最多場次敲全壘打紀錄，是用2021年效力勇士隊的最後2戰，加上今年道奇隊的前4戰合計而成，由兩支球隊表現組成全新紀錄保持人，對於重情的弗里曼更是別具意義。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月24日至2024年10月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『世界大賽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

棒球12強／大巨蛋開訓！熱門關鍵字「三壘手」揭中華隊隱憂？總教練回應了

迎戰棒球12強！87位啦啦隊女孩接力應援 天母場、台捷賽班表全公開

職棒嗆司曲唱進國家音樂廳 球迷敲碗2025明星賽大巨蛋？

懶人包／Faker挑戰第5冠！英雄聯盟LoL世界賽總決賽11/2登場 直播連結快收藏

光輝一季焦點人物！中職35年話題球星TOP 10