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MLB／道奇教頭曝G5關鍵決策 是弗里曼用眼神勸退想換投的我

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總教練羅伯茲透露弗里曼一個眼神讓他做出重大決策，成為擊敗對手關鍵。 美聯社
道奇總教練羅伯茲透露弗里曼一個眼神讓他做出重大決策，成為擊敗對手關鍵。 美聯社

「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽帶傷上陣狂敲4轟12打點，超扛表現讓他成為道奇奪冠重臣，也順利得到MVP殊榮。近日總教練羅伯茲（Dave Roberts）更透露，G5第8局領先時，這位35歲老將用眼神讓他做出重大決策，成為擊敗對手關鍵。

道奇日前在世界大賽對上洋基，陷入0：5絕對劣勢，但靠著5局上強勢灌分追平比數，甚至在8局上成功反超1分。8局下崔南（Blake Treinen）後援登板，不過卻遭到「法官」賈吉（Aaron Judge）敲安，隨後又保送奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），陷入危機。

羅伯茲當下馬上前往投手丘確認情況，並打算換下子弟兵，不讓他面對左打的瑞佐（Anthony Rizzo）。但最終並沒有發生換投一幕，崔南也扛住壓力，接連解決2名打者，守住這關鍵1局。隨著道奇在第9局投出3上3下，隊史第8座冠軍成功入袋，崔南以主投2.1局無失分拿下封王戰勝投。

賽後，羅伯茲向《ESPN》透露，當時原已打算換投，但卻在眼角餘光中看到弗里曼的眼神，「那就像是在告訴我，『嘿，把那傢伙留在場上』。」因此羅伯茲做出堪稱是世界大賽最成功的決策，將用球數接近40球的崔南續留在場上，也成就一段佳話，「這個功勞要給弗里曼。」

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