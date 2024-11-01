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MLB／大谷翔平父親寫信恭喜兒子奪冠 兼抱怨「傳LINE連讀都沒讀」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)慶祝世界大賽封王。 路透
大谷翔平(左)慶祝世界大賽封王。 路透

旅美第7年，大谷翔平嘗到世界大賽冠軍的甜蜜滋味，他的父親大谷徹繼9月底道奇隊稱霸國聯西區後，再度透過日本媒體「週刊體育」發表給兒子的一封信，除了恭賀他贏得世界大賽外，信中還有小小抱怨，「傳了LINE說『我來看比賽了』，結果連讀都沒讀，我大概是傳錯人了吧！」

大谷徹的信中提到，與妻子、女兒、孫子在道奇球場看了系列賽前兩場比賽，看到翔平在第二戰傷到肩膀，想起從翔平小時候打棒球開始，自己就常提醒他滑壘時容易受傷，儘管今年球季盜壘頻頻，但一直都很順利，卻在季後賽碰到傷情，「我想可能因為是重要比賽，所以有了壓力吧！」

而他們預計在第二戰結束回日本，卻在此時看到兒子受傷，也因此心情低落，「雖然球隊很強，但也不見得年年可以參加世界大賽，慶幸的是翔平還是打到了最後。」大谷徹隨即提到，「只是，我傳LINE說我來看比賽了，連讀都沒讀，我大概是傳錯人了吧…」

大谷徹也回憶2009年洋基奪冠時，松井秀喜拿下世界大賽MVP，翔平那年15歲，「當時我不認為他會是像松井那樣的長打者，也難以想像他可以像是長嶋茂雄或王貞治那樣，所以我常告訴翔平，以一朗為目標吧！我理想中的打者是能打、能跑，有很多二壘打，但不知道翔平實際上是怎麼想的，感覺他從未表現出對任何特定選手的景仰呢！」

大谷徹說，最大的心願是翔平好好照顧身體、不要再受傷，明年球季道奇將在日本東京打開幕戰，翔平也將迎來投手回歸，雖然不知道這條棒球路會走多久，但希望他能不留遺憾。

世界大賽 棒球 道奇

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