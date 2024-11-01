MLB／表現欠佳仍意外保住飯碗 蒙哥馬利7.1億續留響尾蛇

強投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）去年休賽期尋求大約無果後，與響尾蛇簽下1加1合約。雖然本季表現不佳，但因出賽場次達標得以履行第2年2250萬美元（約新台幣7.1億）合約選項，將在新賽季找回手感，再次拚出身價。

2023賽季蒙哥馬利繳出超優質表現，出賽32場戰績10勝11敗。季中從紅雀轉隊至遊騎兵後更是威風八面，出戰11場，主投67.2局能送出58K，防禦率2.79。進入季後賽他依然強勢，登板6場有5場先發，拿下3勝1敗，防禦率2.90，是遊騎兵奪冠功臣。

繳出精彩成績單的蒙哥馬利傳出在休賽期尋求7年1.7億美元（約台幣54.2億）大約，但自由市場受大谷翔平和山本由伸兩位超大咖影響，交易進展緩慢。而「吸血鬼」經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下球員成為最大受害者，蒙哥馬利也不例外。

最終蒙哥馬利僅得到響尾蛇開出的1年2500萬美元（約台幣7.9億）合約，外加第二年選擇權。由於合約金額遠低於預期，最終導致這位冠軍強投開除波拉斯。經歷亂流後，蒙哥馬利身手盡失，今年表現一蹋糊塗，出戰25場中有21場先發，戰績8勝7敗，但防禦率高達6.23，是繼2019年效力洋基後第2高，當年他僅出賽2場。

雖然表現差強人意，但蒙哥馬利先發場次達標，因此能夠執行第2年2250萬美元合約，意外保住飯碗。而響尾蛇今年距離外卡僅1步之遙，若他能成功在新賽季找回身手，不僅有機會幫助球隊踏入季後賽殿堂，更能為自己增加自由市場行情。