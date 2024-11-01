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聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網：太解氣了

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MLB／聽到這家電視台秒變臉！大谷翔平拒訪畫面破3千萬觀看 網友：太解氣了

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平慶祝世界大賽封王，富士電視台人員(右下)約談遭拒，表情令網友解氣。美聯社、擷圖自畫面
大谷翔平慶祝世界大賽封王，富士電視台人員(右下)約談遭拒，表情令網友解氣。美聯社、擷圖自畫面

道奇隊昨天在世界大賽G5擊敗洋基隊，成功奪冠。大谷翔平賽後與隊友們開心慶祝，卻被鏡頭捕捉到臭臉畫面，疑似是拒絕日本富士電視台採訪，該電台人員只好一臉無奈離開，表情讓網友覺得「太解氣了！」

今年大谷翔平以10年7億美元加盟道奇，後續各家日媒都投入大量資源採訪大谷，但富士電視台在報導大谷新豪宅時，內容介紹太過詳細，還用空拍機觸犯隱私，事後傳出富士電視台被封殺。儘管後續電視台道歉，但仍遭網友撻伐。

據日媒《女性自身》報導，日本無線電視大聯盟轉播由《NHK》與富士電視台負責，今年《NHK》播明星賽，富士電視台則播世界大賽。賽後慶祝時，《NHK BS》派大谷日職前輩田中賢介採訪，畫面也順利播出；富士電視台派前巨人隊教練元木大介成功訪問山本由伸，但無法訪問大谷。

社群網站X上流傳一段影片，大谷在慶祝時突然聽到有媒體要採訪，他原本準備接受訪問，但得知是《富士電視台》後馬上變臉拒絕，接著回到隊友身邊繼續慶祝。

影片已破3000萬次觀看，日本網友們紛紛表示，「希望不要破壞大谷的快樂」、「山本訪得到，被大谷拒絕是因為跟拍事件？」、「很高興看到他明確地拒絕，恭喜大谷」、「大谷的臉部表情已說明一切」、「保護隱私的態度真是太好了」。

大谷翔平 道奇

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