快訊

影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑「颱風天倒幾台正常」警立逮人

「發票飛了！」他刷載具竟出現不同手機條碼…真正原因曝光 網曝預防方法

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

MLB／季中才回老東家！前世界大賽MVP遭交易 勇士換來天使先發

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士將2021世界大賽MVP索勒交易，與天使換來先發投手坎寧。 美聯社
勇士將2021世界大賽MVP索勒交易，與天使換來先發投手坎寧。 美聯社

世界大賽昨天落幕，聯盟正式迎來休賽期，各隊也開始在市場上尋求補強。勇士率先發難，將2021世界大賽MVP索勒Jorge Soler）交易，與天使換來先發投手坎寧（Griffin Canning）。

索勒去年球季與巨人簽下3年4200萬美元（約台幣13.4億）合約，不過在今年季中被交易回老東家。本季他為勇士效力49場比賽繳出9轟，打擊三圍.243／.356／.493，OPS則是0.849，整體表現在水準之上。

不過今年賽季報銷的勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）下賽季將回歸，在考慮打線不會削弱的前提下，交易索勒不僅能得到薪資空間，還能換來坎寧增加輪值深度，對陣中王牌弗里德（Max Fried）、先發投手摩頓（Charlie Morton）都將成為自由球員的勇士來說，是不可多得的雙贏局面。

坎寧。 美聯社
坎寧。 美聯社

天使方面，隨著日籍巨星大谷翔平出走、當家強棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）傷勢不斷，打線遇上大危機。今年全隊擊出165轟排名聯盟第22名，OPS0.671更是聯盟倒數第3。在索勒加入後，能挹注長打火力，無疑是重要加強。

Canning Jorge Soler 勇士 坎寧 天使 索勒

相關新聞

MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬都參一腳

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏...

MLB／大谷喊「再拿9座冠軍」道奇主帥讚：剩1隻手還繼續打

大谷翔平去年12月與道奇隊簽下10年7億美元合約，如今第1年就幫道奇奪下世界大賽冠軍，他賽後更嗨喊，「讓我們再拿9座冠軍！」 據《The Athletic》報導，道奇總裁弗里德曼（Andrew

MLB／腳麻？球探不解洋基G5兩調度 5局上21分鐘災難0暫停

洋基隊昨天搞砸5：0領先，5局上發生3次守備出差錯，終場以6：7不敵道奇隊，5戰輸掉世界大賽，「紐約郵報」引述球探說法，...

MLB／傳索托挑戰大谷7億美元鉅約、11隊瘋搶 賈吉：享受過程

世界大賽昨天結束，洋基隊強打索托（Juan Soto）休賽季成為自由球員，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，有11支球隊想爭奪索托，他想挑戰總值7億美元大約。 先前有傳聞道

MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE...

MLB／大谷奪冠楚奧特受訪片段被翻出 「不走捷徑」成天地之別

道奇日前在世界大賽以7：6逆轉洋基，奪下冠軍，日籍巨星大谷翔平如願抱起生涯首座金盃。對此，網友也翻出大谷天使前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）季前受訪片段，一句「不想走捷徑」成天地之別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。