MLB／季中才回老東家！前世界大賽MVP遭交易 勇士換來天使先發

世界大賽昨天落幕，聯盟正式迎來休賽期，各隊也開始在市場上尋求補強。勇士率先發難，將2021世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）交易，與天使換來先發投手坎寧（Griffin Canning）。

索勒去年球季與巨人簽下3年4200萬美元（約台幣13.4億）合約，不過在今年季中被交易回老東家。本季他為勇士效力49場比賽繳出9轟，打擊三圍.243／.356／.493，OPS則是0.849，整體表現在水準之上。

不過今年賽季報銷的勇士強打亞古納（Ronald Acuna Jr.）下賽季將回歸，在考慮打線不會削弱的前提下，交易索勒不僅能得到薪資空間，還能換來坎寧增加輪值深度，對陣中王牌弗里德（Max Fried）、先發投手摩頓（Charlie Morton）都將成為自由球員的勇士來說，是不可多得的雙贏局面。

坎寧。 美聯社

天使方面，隨著日籍巨星大谷翔平出走、當家強棒「神鱒」楚奧特（Mike Trout）傷勢不斷，打線遇上大危機。今年全隊擊出165轟排名聯盟第22名，OPS0.671更是聯盟倒數第3。在索勒加入後，能挹注長打火力，無疑是重要加強。