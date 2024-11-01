快訊

影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑「颱風天倒幾台正常」警立逮人

「發票飛了！」他刷載具竟出現不同手機條碼…真正原因曝光 網曝預防方法

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷喊「再拿9座冠軍」道奇主帥讚：剩1隻手還繼續打

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平去年12月與道奇隊簽下10年7億美元合約，如今第1年就幫道奇奪下世界大賽冠軍，他賽後更嗨喊，「讓我們再拿9座冠軍！」

據《The Athletic》報導，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）透露大谷在慶祝時高喊「讓我們再拿9座冠軍！」弗里德曼表示，「他第1年加入就奪冠，認為這很簡單。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後被問到大谷想再拿9冠，會不會讓他產生壓力，羅伯茲笑回：「我目前還不想感受任何壓力，我承受壓力好一陣子了，想先好好享受這一冠，但只要進入春訓，這就是我們的目標。」

世界大賽G2大谷因盜壘失敗，導致左肩半脫臼，不過他仍帶傷上陣。對此，羅伯茲直言：「他只剩1隻手還繼續比賽，大多數球員可能早就退出了，但他一直不肯缺席，這座冠軍是他夢寐以求的榮耀。」

羅伯茲認為大谷打先發，帶給球隊很大的安定感，「弗里曼（Freddie Freeman）的經驗幫助大谷，讓他堅持上場，在1隻手的情況下出賽，隊友們對他肅然起敬。」

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬都參一腳

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏...

MLB／大谷喊「再拿9座冠軍」道奇主帥讚：剩1隻手還繼續打

大谷翔平去年12月與道奇隊簽下10年7億美元合約，如今第1年就幫道奇奪下世界大賽冠軍，他賽後更嗨喊，「讓我們再拿9座冠軍！」 據《The Athletic》報導，道奇總裁弗里德曼（Andrew

MLB／腳麻？球探不解洋基G5兩調度 5局上21分鐘災難0暫停

洋基隊昨天搞砸5：0領先，5局上發生3次守備出差錯，終場以6：7不敵道奇隊，5戰輸掉世界大賽，「紐約郵報」引述球探說法，...

MLB／傳索托挑戰大谷7億美元鉅約、11隊瘋搶 賈吉：享受過程

世界大賽昨天結束，洋基隊強打索托（Juan Soto）休賽季成為自由球員，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，有11支球隊想爭奪索托，他想挑戰總值7億美元大約。 先前有傳聞道

MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE...

MLB／大谷奪冠楚奧特受訪片段被翻出 「不走捷徑」成天地之別

道奇日前在世界大賽以7：6逆轉洋基，奪下冠軍，日籍巨星大谷翔平如願抱起生涯首座金盃。對此，網友也翻出大谷天使前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）季前受訪片段，一句「不想走捷徑」成天地之別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。