MLB／大谷喊「再拿9座冠軍」道奇主帥讚：剩1隻手還繼續打

大谷翔平去年12月與道奇隊簽下10年7億美元合約，如今第1年就幫道奇奪下世界大賽冠軍，他賽後更嗨喊，「讓我們再拿9座冠軍！」

據《The Athletic》報導，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）透露大谷在慶祝時高喊「讓我們再拿9座冠軍！」弗里德曼表示，「他第1年加入就奪冠，認為這很簡單。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後被問到大谷想再拿9冠，會不會讓他產生壓力，羅伯茲笑回：「我目前還不想感受任何壓力，我承受壓力好一陣子了，想先好好享受這一冠，但只要進入春訓，這就是我們的目標。」

世界大賽G2大谷因盜壘失敗，導致左肩半脫臼，不過他仍帶傷上陣。對此，羅伯茲直言：「他只剩1隻手還繼續比賽，大多數球員可能早就退出了，但他一直不肯缺席，這座冠軍是他夢寐以求的榮耀。」

羅伯茲認為大谷打先發，帶給球隊很大的安定感，「弗里曼（Freddie Freeman）的經驗幫助大谷，讓他堅持上場，在1隻手的情況下出賽，隊友們對他肅然起敬。」