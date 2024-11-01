MLB／傳索托挑戰大谷7億美元鉅約、11隊瘋搶 賈吉：享受過程

世界大賽昨天結束，洋基隊強打索托（Juan Soto）休賽季成為自由球員，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，有11支球隊想爭奪索托，他想挑戰總值7億美元大約。

先前有傳聞道奇隊也想爭奪索托，但他比較偏好東岸球隊，不過索托昨天受訪時澄清，「我對這座城市、這支球隊及這裡的人感到很滿意，但會考慮每種狀況，我們將從每份得到的報價中做決定。」

海曼爆料，昨天賽後有8支球隊聯繫索托，隔天聯繫他的球隊提升到11隊，目前還不清楚有多少隊能滿足索托的報價，海曼指出，索托想要7億美元甚至更多，這是索托目前的「新魔術數字」。

大谷翔平去年簽下10年7億美元破紀錄合約，不過海曼提到索托想追求更穩定的7億美元，因此不會像大谷一樣，合約大部分都是延遲支付。目前大都會與道奇隊可能是洋基最大競爭者，巨人、藍鳥、紅襪隊也預計加入這場爭奪戰，還有2支小市場球隊參戰。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）2年前投入自由市場，最終以9年3.6億美元合約續留洋基。身為過來人，他也建議索托，「享受這個過程就好，生涯中只有如此少數的機會，能讓你選擇自己想去的球隊。像他這種球員，能負擔他薪水的球隊絕對會打爆電話，所以好好享受，與家人討論並祈禱就好。」