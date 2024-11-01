MLB／腳麻？球探最不解洋基G5兩調度 5局上21分鐘災難0暫停

洋基隊昨天搞砸5：0領先，5局上發生3次守備出差錯，終場以6：7不敵道奇隊，5戰輸掉世界大賽，「紐約郵報」引述球探說法，認為這波系列賽的洋基是「本季最爛洋基」，其中對於兩項調度最有意見。

球探點出的第一個疑問在於未於8局上6：5領先時，一開始就換上終結者威佛（Luke Weaver），而是推出肯利（Tommy Kahnle），結果面對3人次都被上壘，才換上威佛面對無人出局滿壘危機，道奇最終靠2支高飛犧牲打追平、超前。

第2點疑問則是柯爾（Gerrit Cole）5局上的投球遇到麻煩時，全程21分鐘、36球、2次守備失誤、1次守備瑕疵、被攻下5分，沒有教練喊暫停上投手丘。

一位球探指出，柯爾在系列賽首戰88球退場的調度，或許在第5戰發揮功效，他的所有球路都表現出色，直到第5局的兩個失誤加上一壘補位災難打亂戰局。一位美聯球探稱：「洋基這個系列賽真的打得很爛，可能是本季最爛！」