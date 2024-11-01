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MLB／世界大賽第5戰 平均收視觀眾數達1860萬

中央社／ 洛杉磯31日綜合外電報導
本季世界大賽平均觀眾數1581萬，是自2017年以來的最佳表現。 路透
本季世界大賽平均觀眾數1581萬，是自2017年以來的最佳表現。 路透

根據市調顧問公司尼爾森數據，洛杉磯道奇在世界大賽第5戰以7比6擊敗紐約洋基，福斯（Fox）、福斯西班牙語體育頻道Fox Deportes與串流媒體的平均觀眾人數為1860萬。

美聯社報導，這場比賽讓道奇第8次獲得美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，也是5年內2度封王，尼爾森（Nielsen）表示，它是自2019年華盛頓國民在第7戰擊敗休士頓太空人以來收視人數最多的世界大賽，當時平均觀眾為2322萬。

此系列賽平均觀眾數1581萬，這是自2017年以來的最佳表現，當時太空人在世界大賽以7戰擊敗道奇，平均觀眾數為1893萬。

今年數據與去年德州遊騎兵封王戰相比也有很大轉變，遊騎兵在世界大賽以5戰擊敗亞利桑那響尾蛇，平均觀眾數911萬創下歷史新低。

美東時間昨天晚上11時15分至11時30分，觀眾人數達到2127萬的高峰。

這場比賽在洛杉磯的收視率為21.1，占比55%；紐約收視率為14.8，占比39%。

世界大賽 遊騎兵

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