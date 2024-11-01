MLB／道奇2場封王慶祝2日登場 不會分身術的球迷請擇一參加

道奇隊繼2020年後再度稱霸世界大賽，明天將有兩場封王活動登場，分別是從洛杉磯市政廳前出發的封王遊行，以及在道奇球場舉辦冠軍慶祝會，但不會分身術的球迷建議擇一參加。

儘管道奇「只是」相隔4年再次奪冠，但2020年因疫情限制群聚，並未舉辦封王遊行，道奇前一次封王遊行已經遠在1988年，今年將是相隔36年再次走上街頭與球迷同慶，球團公布遊行路線圖，將從洛杉磯市政廳出發，於當地時間11月1日上午11點（台灣時間2日凌晨2點）出發，全隊將搭乘雙層巴士遊街。

道奇球場的慶祝活動在當地時間12點15分登場，道奇全員將在遊行結束後加入，球迷需要購票進場，門票已經全數售罄，而停車場在上午8點半開放、9點開放進入球場。

球團也特別在公告中標註注意事項，由於遊行封街，參與遊行的人不可能趕上道奇球場的慶祝活動，「請注意，同時參與封王遊行及在道奇球場的慶祝活動是不可行的。」