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MLB／洋基「誰在一壘」釀大禍！柯爾和瑞佐解釋失誤原因
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）和一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）昨天在世界大賽G5上演「誰在一壘」低級隱形失誤，導致道奇隊單局灌進5分，最終以7：6逆轉擊敗洋基，奪下2024年世界大賽冠軍，柯爾賽後受訪時說明當下想法。
5局上洋基以5：0領先，道奇2人出局攻占滿壘，貝茲敲出平凡的一壘方向滾地球。沒想到柯爾未補位，並指示瑞佐自己踩壘，但瑞佐根本來不及踩壘，讓貝茲安全上壘，也導致後續單局狂失5分。
柯爾賽後解釋自己沒補位的原因，「我想要攔截球，因為我不知道被打得多用力，等到球經過我身邊時，我已經沒有合適的方向去一壘，我和瑞佐都無法在合適的位置。考慮到球的旋轉和瑞佐會接住球，這是糟糕的判斷。」
瑞佐則解釋，「那些右打者打出的球，對我們一壘手來說是最難接的球，我試圖去接，但偏了一下，所以我必須先確保接住它。我抬頭準備把球傳給柯爾，但事情就這樣發生了。」
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