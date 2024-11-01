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MLB／大谷奪冠楚奧特受訪片段被翻出 「不走捷徑」成天地之別

聯合新聞網／ 綜合報導
網友翻出大谷翔平天使前隊友楚奧特受訪片段，一句「不想走捷徑」成兩人天地之別。 美聯社
網友翻出大谷翔平天使前隊友楚奧特受訪片段，一句「不想走捷徑」成兩人天地之別。 美聯社

道奇日前在世界大賽以7：6逆轉洋基，奪下冠軍，日籍巨星大谷翔平如願抱起生涯首座金盃。對此，網友也翻出大谷天使前隊友「神鱒」楚奧特Mike Trout）季前受訪片段，一句「不想走捷徑」成天地之別。

大谷翔平過去6年在天使打出優秀成績，但球隊卻始終無法更進一步。今年轉戰道奇他一掃陰霾，不僅首次踏上季後賽紅土，更一舉拿下世界大賽冠軍盃，讓許多人表示「選擇比努力更重要」。

網友也在大谷奪冠後揶揄楚奧特，甚至希望「神鱒」趕緊轉隊以尋求1冠。更有球迷翻出他在2月19日季前受訪時的片段，當時這位巨砲曾強調自己想與天使一同奪冠，並認為加盟其他球隊是在「走捷徑」。

33歲的楚奧特自2011年在大聯盟首度亮相後，便一直為天使效力，不過近年飽受傷病困擾，去年缺席80場比賽，今年更僅出賽29場。此外，這位準名人堂強打生涯僅打過1次季後賽，並以直落3遭橫掃，1勝難求。

Mike Trout 大谷翔平 天使 楚奧特 道奇

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