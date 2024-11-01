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MLB／大谷加持！道奇封王商品賣破紀錄 比2020那一冠成長20%

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平道奇隊站上世界之巔，帶旺封王紀念商品銷售，Fanatics公布，在確定道奇奪冠後的第1個小時銷售額，打破所有體壇冠軍紀錄，而訂單前兩名分別是美國、日本。

Fanatics針對這次道奇奪冠推出約850種商品，而第1個小時的銷售額，超過任何運動項目冠軍商品，寫下史上新高；此外，前12小時銷售額，比起2020年道奇奪冠的前12小時增加20%。

商品前5熱門的選手依序是大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）。至於訂單所在國，第一名為美國，日本居次。

大谷翔平 貝茲 道奇

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