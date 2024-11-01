快訊

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬Decoy都參一腳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程。 截圖自道奇官方X
大谷抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程。 截圖自道奇官方X

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏了愛犬Decoy。

大谷翔平在台灣時間今晨更新世界大賽冠軍照片，其中包括全隊合影、香檳浴慶祝、與山本由伸一起坐捧冠軍金盃，以及最後兩張彩蛋Decoy散步、在床上睡眼惺忪的模樣，大谷留言寫著：「2024世界大賽冠軍」。

大谷從9月27日國聯西區冠軍到手，10月12日在分區系列賽淘汰教士隊，10月21日在國聯冠軍賽淘汰大都會隊，再到昨天5戰擊敗洋基隊，4次香檳浴都在IG上留下團隊的慶祝合影。

大谷的貼文中有巧思，每一次都沒有漏了狗狗Decoy，在包廂內觀戰、被大谷夫婦抱著、大谷趴在地上與Decoy碰鼻子等可愛萌樣，都一起收錄在大谷的冠軍之路中，球迷也留言：「Decoy是真正的世界冠軍」，道奇場邊記者華生（Kirsten Watson）則寫著Decoy的睡臉，「和我們所有人今早的模樣一樣」。

世界大賽 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／結婚、奪冠實現 大谷：最棒一年

漫畫人生持續連載中...大谷翔平同年拿下世界冠軍+結婚！非凡成就除了自律+努力「睡好睡滿」也很重要

MLB／道奇等了36年終於封王遊行 大谷翔平後天在洛杉磯瘋狂慶功

MLB／同年結婚與世界大賽封王 大谷翔平實現高中夢想

相關新聞

MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬Decoy都參一腳

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏...

MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE...

MLB／結婚、奪冠實現 大谷：最棒一年

道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平、山本由伸兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容有了豐收結局，昨天在世界大賽第五戰以...

MLB／山本由伸冠軍命 5大賽金滿貫史上第一人

大谷翔平在大聯盟打滾第七年才奪冠，刷新日籍球員最晚紀錄，隊友山本由伸卻頗具「冠軍命」，今年效力道奇隊第一年就拿下世界大賽...

MLB／索托成自由球員 三大豪門將瘋狂競標

世界大賽重量級對決只打五場就結束，洋基隊昨天在紐約主場打包，挑戰隊史第廿八冠失利，明星外野手索托也將進入自由球員市場，成...

MLB／紐約市長打賭輸 洛杉磯市長：道奇球衣正要寄過去

世界大賽之前，紐約市長向洛杉磯市長下戰帖，打賭輸的一方要穿對方球衣上班。洛杉磯市長巴斯今天向紐約市長亞當斯說：「道奇球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。