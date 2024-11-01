MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬Decoy都參一腳

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏了愛犬Decoy。

大谷翔平在台灣時間今晨更新世界大賽冠軍照片，其中包括全隊合影、香檳浴慶祝、與山本由伸一起坐捧冠軍金盃，以及最後兩張彩蛋Decoy散步、在床上睡眼惺忪的模樣，大谷留言寫著：「2024世界大賽冠軍」。

大谷從9月27日國聯西區冠軍到手，10月12日在分區系列賽淘汰教士隊，10月21日在國聯冠軍賽淘汰大都會隊，再到昨天5戰擊敗洋基隊，4次香檳浴都在IG上留下團隊的慶祝合影。

大谷的貼文中有巧思，每一次都沒有漏了狗狗Decoy，在包廂內觀戰、被大谷夫婦抱著、大谷趴在地上與Decoy碰鼻子等可愛萌樣，都一起收錄在大谷的冠軍之路中，球迷也留言：「Decoy是真正的世界冠軍」，道奇場邊記者華生（Kirsten Watson）則寫著Decoy的睡臉，「和我們所有人今早的模樣一樣」。

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