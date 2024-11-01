快訊

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝。 截圖自ladodgerwives X
道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝。 截圖自ladodgerwives X

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE」的公司，而大谷翔平太太真美子在國聯西區封王慶祝所披上的牛仔外套，也是出自這家公司之手。

昨天在道奇選手與家人們一起在場上留下合影時，可見選手夫人身上都穿著同一件外套，這件黑色皮革夾克背面印有世界大賽、洛杉磯、好萊塢等字樣，為客製化設計、製作。

「BLANK SLATE」留言表示：「第一次以創作者的身分參與棒球季後賽，這真的是所經歷過最瘋狂的體驗，謝謝妳們所有人的信任，讓我為妳們打造獨一無二、具有紀念價值的單品。」

並非第一次為道奇大嫂團製造「團服」，道奇在9月27日拿下國聯西區冠軍，當時真美子穿著黑色平口上衣，手上拿著一件牛仔外套，在與大谷合照時披上外套，並可愛地轉身向他展示背後大大的「17」字樣，當時這件外套就曾引起詢問哪裡可以買得到，而答案是同樣出自「BLANK SLATE」之手。

世界大賽 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／結婚、奪冠實現 大谷：最棒一年

MLB／道奇世界大賽奪冠 弗里曼連4場開轟拿MVP

MLB／道奇少主請纓「中1日」救援創罕見紀錄 羅伯茲：最後一顆子彈

MLB／道奇紐約封王 洛杉磯街頭人群車潮慶祝奪冠

相關新聞

MLB／超有心！大谷冠軍之路IG留4次慶祝 愛犬Decoy都參一腳

道奇隊昨天稱霸世界大賽，抱著冠軍金盃踏上返回洛杉磯的歸程，大谷翔平的IG版面在今年成功留下4次香檳浴的照片，而4次都沒漏...

MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE...

MLB／結婚、奪冠實現 大谷：最棒一年

道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平、山本由伸兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容有了豐收結局，昨天在世界大賽第五戰以...

MLB／山本由伸冠軍命 5大賽金滿貫史上第一人

大谷翔平在大聯盟打滾第七年才奪冠，刷新日籍球員最晚紀錄，隊友山本由伸卻頗具「冠軍命」，今年效力道奇隊第一年就拿下世界大賽...

MLB／索托成自由球員 三大豪門將瘋狂競標

世界大賽重量級對決只打五場就結束，洋基隊昨天在紐約主場打包，挑戰隊史第廿八冠失利，明星外野手索托也將進入自由球員市場，成...

MLB／紐約市長打賭輸 洛杉磯市長：道奇球衣正要寄過去

世界大賽之前，紐約市長向洛杉磯市長下戰帖，打賭輸的一方要穿對方球衣上班。洛杉磯市長巴斯今天向紐約市長亞當斯說：「道奇球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。