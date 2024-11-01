MLB／道奇大嫂團「團服」出自1品牌 包括真美子穿過的牛仔外套

道奇隊昨天稱霸世界大賽，大嫂團全員穿著特別訂製的冠軍夾克參與封王慶祝，製作廠商也曝光，是一家名為「BLANK SLATE」的公司，而大谷翔平太太真美子在國聯西區封王慶祝所披上的牛仔外套，也是出自這家公司之手。

昨天在道奇選手與家人們一起在場上留下合影時，可見選手夫人身上都穿著同一件外套，這件黑色皮革夾克背面印有世界大賽、洛杉磯、好萊塢等字樣，為客製化設計、製作。

「BLANK SLATE」留言表示：「第一次以創作者的身分參與棒球季後賽，這真的是所經歷過最瘋狂的體驗，謝謝妳們所有人的信任，讓我為妳們打造獨一無二、具有紀念價值的單品。」

並非第一次為道奇大嫂團製造「團服」，道奇在9月27日拿下國聯西區冠軍，當時真美子穿著黑色平口上衣，手上拿著一件牛仔外套，在與大谷合照時披上外套，並可愛地轉身向他展示背後大大的「17」字樣，當時這件外套就曾引起詢問哪裡可以買得到，而答案是同樣出自「BLANK SLATE」之手。

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