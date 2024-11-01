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MLB／洛杉磯市慶祝道奇封王 出現脫序場面公車遭燒毀

中央社／ 洛杉磯31日專電
洛杉磯市徹夜慶祝道奇奪冠，出現不少脫序場面，一家球鞋店遭群眾趁亂洗劫，一輛公車遭到燒毀。 法新社
洛杉磯市徹夜慶祝道奇奪冠，出現不少脫序場面，一家球鞋店遭群眾趁亂洗劫，一輛公車遭到燒毀。 法新社

道奇隊昨晚在紐約拿下世界大賽冠軍，洛杉磯市徹夜慶祝，出現不少脫序場面，一家球鞋店遭群眾趁亂洗劫，一輛公車遭到燒毀。

道奇睽違4年再度拿下世界大賽冠軍，全城陷入瘋狂，昨天晚間在市中心、東邊郊區都出現大批的人潮、車陣占據馬路，不斷歡呼慶祝。

道奇奪冠同時，市長巴斯（Karen Bass）發出聲明，驕傲宣告洛杉磯是一座「冠軍之城」（City ofChampions），但也呼籲市民，慶祝的時候保持理性，執法人員對暴力行為採取「零容忍」態度。

根據中央社記者現場觀察，慶祝活動一開始較為溫和理性，許多人全家大小一起上街頭，身上穿戴各式道奇商品，和路人、車輛一起歡呼慶祝。但隨著時間進入深夜，逐漸出現脫序行為。

儘管幾處群眾喜歡聚集的街道路口，都有警察、消防人員、鎮暴部隊待命，但根據國家廣播公司洛杉磯台（NBC Los Angeles）報導，洛杉磯市仍然出現一些脫序場面，商店遭到趁亂洗劫。

電視新聞的鏡頭拍到，一家專賣球鞋的店家遭人打破窗戶，一些人趁亂抱著鞋盒衝出店門。有的建築物遭到塗鴉，在一些路口因為聚集的人潮過多，警方只好強制驅散；還有一輛公車遭到慶祝群眾破壞，後來起火燃燒。

道奇昨晚奪冠之後，今天全隊已經帶著冠軍獎盃回到洛杉磯，準備在11月1日上午在洛杉磯市中心及道奇球場舉行冠軍遊行和慶祝活動。

世界大賽 道奇

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