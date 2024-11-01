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MLB／索托成自由球員 道奇有興趣
世界大賽重量級對決只打五場就結束，洋基隊昨天在紐約主場打包，挑戰隊史第廿八冠失利，明星外野手索托也將進入自由球員市場，成為季後最大咖球員，甚至衛冕軍道奇隊也可能出手搶人。
昨天賽後，洋基幾乎所有人在場邊迅速消失，不想看到道奇隊慶功場面，世界大賽冠軍乾旱期延續十五年，索托是最後一個退場的球員；紐約郵報指出，他在離開前用右手指著天空，可能是最後一次穿著洋基條紋球衣，接下來洋基、道奇、大都會隊都會展開瘋狂的競標戰。
儘管索托表明大聯盟卅隊機會相同、都可來談，但有了大谷翔平從天使隊轉戰道奇成功的例子，球界人士分析，這門新生代重砲將選擇能奪冠的勁旅。
另外，美聯雙冠王「法官」賈吉昨天首局出現兩分砲，世界大賽首轟出爐，但五局上在中外野區漏接飛球，讓道奇延續攻勢，這半局攻下五分追平比數，成為洋基最後輸球主因。
賈吉從例行賽打到季後賽，本季首次失誤出現在世界大賽，感到非常自責，他說：「若未發生失誤，結局可能不同，世界大賽失利會一直伴隨著我，直到我死去。」
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