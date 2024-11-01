MLB／山本由伸冠軍命 5大賽金滿貫

大谷翔平在大聯盟打滾第七年才奪冠，刷新日籍球員最晚紀錄，隊友山本由伸卻頗具「冠軍命」，今年效力道奇隊第一年就拿下世界大賽冠軍，手握包含奧運、經典賽在內五座頂級賽事冠軍，史上第一人。

山本由伸今年球季以「日本最強投」頭銜，與道奇簽下十二年長約，例行賽十八場登板拿下七勝兩敗，中間雖然因為右肩受傷脫離戰線，但趕上季後賽前歸隊，成為傷兵滿營的道奇陣中僅有三位先發之一，季後賽也登板了四場、拿下兩勝。

山本由伸旅美首年就奪冠是日籍球員第四人，廿六歲之齡則寫下最年輕紀錄，與大谷翔平攜手則是史上第三次兩位日籍球員同隊奪冠。

山本由伸表示：「這是充實的一年，大谷無論在場上、場下都是令人心安的存在。自己會好好品嘗這份喜悅，準備明年球季，也要感謝每一位隊友，少了任何一人都不可能拿下勝利，能夠一起奪冠的感覺無比開心。」

攤開山本由伸的奪冠紀錄，二○一九年世界十二強棒球賽、二○二一年奧運、二○二二年日職冠軍、二○二三年經典賽，如今再添加世界大賽冠軍戒，包辦了各項一級賽事第一名，形同棒球界的「金滿貫」。

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