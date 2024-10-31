MLB／道奇少主請纓「中1日」救援創罕見紀錄 羅伯茲：最後一顆子彈
道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）因手肘韌帶置換手術缺席近2年，今年重返投手丘，例行賽表現不佳，但世界大賽重拾昔日身手，G3繳出5局好投率道奇聽牌，休息一天後，G5又登板救援，助道奇收下世界大賽冠軍。
現年30歲的布勒年輕時就成為道奇王牌投手，因此被球迷封為少主，他曾參與2020年縮水賽季世界大賽冠軍。不過2022年6月他因傷賽季報銷，直到今年5月才重返大聯盟投手丘，雖例行賽防禦率高達5.38，但道奇先發輪值傷兵滿營，因此他仍被安排為季後賽第3號先發投手。
許多球迷看衰布勒的表現，國聯分區系列賽面對教士隊他主投5局失6分吞敗，國聯冠軍賽對大都會隊4局0失分，世界大賽G3繳出5局0失分好投。
G4道奇啟用投手車輪戰被洋基扳回一城，今天G5先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）意外被打爆，道奇牛棚耗盡情況下，9局下出乎意料推出布勒救援，他送出2K完美結束任務，這是他大聯盟生涯首次救援成功，也幫助道奇奪冠。
布勒成為史上第4位在世界大賽，拿下勝投又有救援成功的投手，前一人是2014年巨人隊「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）。
由於2020年是縮水賽季，道奇那座冠軍被部分球迷認為要打上星號，布勒賽後受訪時霸氣表示：「人們都在說2020年怎樣怎樣，現在他們無話可說了！」
布勒透露自己第6局向道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說，「如果你需要我，我就會在那裡。」羅伯茲受訪時則提到，「今天早上收到布勒簡訊，他說可以從牛棚出發。」布勒原定是G7先發投手，羅伯茲坦言，「他是我們最後一顆子彈。」
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