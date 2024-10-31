MLB／洋基5上低級失誤連發 賈吉：世界大賽失敗會伴隨到死亡

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）今天終於敲出個人世界大賽首轟，但5局上又發生低級接球失誤，導致洋基被逆轉輸球，他賽後受訪時坦言這次世界大賽失敗，將伴隨他到死去。

賈吉今年例行賽繳出58轟和144分打點的鬼神成績，幾乎鎖定美聯MVP獎項，但他在季後賽徹底迷航，總共49打數只有9支安打，敲出3轟和9分打點，打擊率0.184，整體攻擊指數（OPS）0.752。

洋基3局打完領先5分，但5局上守備荒腔走板，包含賈吉接球失誤、沃爾普（Anthony Volpe）傳球失誤及投手柯爾（Gerrit Cole）沒有補位。當被問到第5局的低級失誤時，賈吉說，「你無法給一支好球隊那種出局數，是從我沒接到那顆平飛球開始，我失誤了。如果那件事沒發生，今晚或許有不一樣的故事。」

Judge is not able to make the grab on that one, and the Dodgers have 2 on with nobody out!



📺: FOX pic.twitter.com/S8c5QGQljm — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年10月31日

賈吉還表示永遠不會忘記這次失利，「我認為世界大賽的失敗，會伴隨我直到死亡。就像每次失敗，那些事不會消失，它們是一路上奮鬥的傷痕。希望我職業生涯結束時，會有很多傷痕，也會有很多勝利。」

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