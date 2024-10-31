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MLB／道奇紐約封王 洛杉磯街頭人群車潮慶祝奪冠

中央社／ 杉磯30日專電
道奇粉絲在洛杉磯慶祝封王。 路透
道奇粉絲在洛杉磯慶祝封王。 路透

道奇隊今天擊敗洋基，拿下世界大賽冠軍，雖然封王地點在紐約，但道奇球迷湧上洛杉磯街道慶祝，隨處可見煙火、汽車喇叭聲四起，整座城市沈浸在封王喜悅當中。

洛杉磯道奇隊今天在世界大賽第5戰，以7比6擊敗紐約洋基，在7戰4勝制的系列賽中，以4勝1敗的戰績奪冠，獲得隊史第8座世界大賽冠軍，也是道奇繼2020年球季之後再度奪冠。

比賽在紐約舉行，洛杉磯大街小巷都可聽見家家戶戶在收看電視轉播的聲音，酒吧餐廳滿是觀賽球迷，隨著道奇隊逆轉戰局，不時爆出歡呼聲。

道奇前3戰拿下勝利，街頭已經出現慶祝人潮，甚至有飆車、占領馬路的瘋狂舉動，洛杉磯郡警察局在昨天和今天這兩場賽前，特別發布公告提醒市民，慶祝時要注意自身安全，避免違法行為。

比賽一結束，中央社記者走訪洛杉磯市東邊的街道，重要路口都由警車交通管制，警方啟動鎮暴車輛和鎮暴警察待命。儘管警察在封王夜值勤，有不少人也關注戰局，頭上戴的不是原本的警察帽子，而是道奇隊球帽。

一名孩童身穿道奇隊球衣，與全家人一起上街慶祝，他手拿自製的海報寫著「弗利曼（FreddieFreeman）最有價值球員（MVP）」向中央社記者表示，弗利曼前4場比賽每場都敲全壘打，一人帶領著這支球隊奪冠，是他心目中的大英雄。

一名帶著孩子上街慶祝的母親向中央社記者表示，道奇上次奪冠是2020年正好碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，沒有辦法大肆慶祝，今年很開心可以再度見到道奇隊封王，期待道奇隊回到洛杉磯，與市民一起同歡。

道奇粉絲在洛杉磯慶祝封王。 路透
道奇粉絲在洛杉磯慶祝封王。 路透

世界大賽

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