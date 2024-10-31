MLB／道奇等了36年終於封王遊行 大谷翔平後天在洛杉磯瘋狂慶功

道奇隊今天在世界大賽第5戰以7：6擊敗洋基隊，捧回隊史第8座冠軍盃，相較於4年前第7冠因為疫情無法舉辦封王遊行，今年終於可以好好放鬆，兩大日籍球星大谷翔平、山本由伸將和洛杉磯民眾一起慶功。

道奇2020年封王時，正在疫情大流行期間，未被允許舉行封王遊行，今年當然完全沒有限制，本周慶祝活動的計劃已經到位。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）從2016年起領軍，每年都是季後賽固定成員，這9年期間一共奪下兩座世界大賽冠軍、4座國聯冠軍，他在今年世界大賽前3戰獲勝後，已經充滿信心說：「全隊都做好準備，非常渴望封王遊行，沒有什麼可以阻擋我們。」

道奇回到洛杉磯後，將在台灣時間11月2日（周六）舉行封王遊行，全隊乘坐雙層巴士穿過市中心45分鐘，沿途接受眾多球迷歡呼，這將是道奇1988年封王後，近36年首次舉行封王遊行。

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