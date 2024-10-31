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MLB／超級冠軍命！山本由伸5大賽冠軍在手 史上第一人
相較大谷翔平在大聯盟第7年才奪冠，隊友山本由伸頗具「冠軍命」，加上今年效力道奇隊拿下的世界大賽冠軍，手握包含奧運、經典賽在內5座頂級賽事冠軍，史上第一人。
山本由伸今年球季以「日本最強投」頭銜，與道奇隊簽下12年、3.25億美元合約，例行賽18場登板拿下7勝2敗、防禦率3.00，中間雖然因為右肩受傷脫離戰線，但趕上在季後賽前歸隊，季後賽也登板了4場，拿下2勝、防禦率3.86。
過去入選日本隊，山本由伸在2019年世界12強棒球賽、2021年奧運、2023年經典賽三大一級國際賽事，都曾參與奪冠，效力歐力士隊時也曾贏得2022年日職冠軍，加上世界大賽形成棒球界的「金滿貫」。
山本由伸在道奇奪冠之旅中扮演重要角色，是今年少數沒被傷病打倒的先發投手，他對此也感動地說，這是很棒的一年，第一年加入球隊就能拿下世界大賽冠軍，也要感謝球迷們的支持。
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