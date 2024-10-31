快訊

粉絲別哭！劉德華聽到了 首場喊卡補辦時間曝光

獨／張肇良議員羈押中 助理酒駕疑二度肇逃「酒測值達1.49」

登陸颱風眼就消失 康芮估下午5時減弱成中颱、晚間出海

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／超級冠軍命！山本由伸5大賽冠軍在手 史上第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸(中)慶祝世界大賽封王。 歐新社
山本由伸(中)慶祝世界大賽封王。 歐新社

相較大谷翔平在大聯盟第7年才奪冠，隊友山本由伸頗具「冠軍命」，加上今年效力道奇隊拿下的世界大賽冠軍，手握包含奧運、經典賽在內5座頂級賽事冠軍，史上第一人。

山本由伸今年球季以「日本最強投」頭銜，與道奇隊簽下12年、3.25億美元合約，例行賽18場登板拿下7勝2敗、防禦率3.00，中間雖然因為右肩受傷脫離戰線，但趕上在季後賽前歸隊，季後賽也登板了4場，拿下2勝、防禦率3.86。

過去入選日本隊，山本由伸在2019年世界12強棒球賽、2021年奧運、2023年經典賽三大一級國際賽事，都曾參與奪冠，效力歐力士隊時也曾贏得2022年日職冠軍，加上世界大賽形成棒球界的「金滿貫」。

山本由伸在道奇奪冠之旅中扮演重要角色，是今年少數沒被傷病打倒的先發投手，他對此也感動地說，這是很棒的一年，第一年加入球隊就能拿下世界大賽冠軍，也要感謝球迷們的支持。

世界大賽 山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平花7年奪冠日本球員最晚 山本由伸史上最年輕

浪人晉身洋基王牌終結者 威佛改造秘密是偷學山本由伸！

MLB／優質勝投寫特殊記錄 山本由伸：能在世界大賽出場很幸福

MLB／山本由伸好投、弗里曼連兩戰開轟 道奇世界大賽2連勝

相關新聞

MLB／奪冠不忘感謝真美子 大谷翔平：一整年支持我

日本球星大谷翔平在大聯盟征戰第7年，今年轉戰道奇隊終於拿下首座世界大賽冠軍，完成結婚、奪冠同年的生涯規劃，他也想要感謝妻...

MLB／道奇等了36年終於封王遊行 大谷翔平後天在洛杉磯瘋狂慶功

道奇隊今天在世界大賽第5戰以7：6擊敗洋基隊，捧回隊史第8座冠軍盃，相較於4年前第7冠因為疫情無法舉辦封王遊行，今年終於...

MLB／結婚、世界大賽封王同年 大谷翔平落實高中計畫表

道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平、山本由伸兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容也在今天拿下世界大賽冠軍，看見球隊最...

MLB／大谷曾說奪冠就考慮送教頭保時捷 是否兌現支票？令人好奇

大谷翔平今年5月打破自家總教練羅伯茲（Dave Roberts）道奇日本球員開轟紀錄，事後他送羅伯茲保時捷玩具車，並表示如果奪下世界大賽冠軍，就考慮送真車，沒想到如今道奇真的奪冠。 今年季初道奇

MLB／弗里曼毫無意外奪MVP 單屆世界大賽12分打點平紀錄

道奇隊今天在世界大賽第5戰以7：6擊敗洋基隊，4勝1敗結束系列賽，奪下隊史第8座世界大賽冠軍，MVP人選毫無意外，就是道...

MLB／索托最後離場前手指天空 紐郵：可能最後一次穿洋基球衣

洋基隊今天在紐約主場以6：7不敵道奇隊，世界大賽1勝4敗打包，挑戰隊史第28冠失利，明星右外野手索托（Juan Soto...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。