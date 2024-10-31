MLB／大谷曾說奪冠就考慮送教頭保時捷 是否兌現支票？令人好奇

大谷翔平今年5月打破自家總教練羅伯茲（Dave Roberts）道奇日本球員開轟紀錄，事後他送羅伯茲保時捷玩具車，並表示如果奪下世界大賽冠軍，就考慮送真車，沒想到如今道奇真的奪冠。

今年季初道奇隊投手凱利（Joe Kelly）將「17號」球衣讓給大谷翔平，沒想到凱利竟收到一台保時捷回禮。今年5月大谷破羅伯茲紀錄，並送一輛玩具車。

羅伯茲當時在大谷受訪時說：「昨天翔平送給我一輛車，今天他就打破紀錄，謝謝你，也恭喜你翔平。」還舉起玩具車向記者介紹：「這是我的車，凱利的車放不進辦公室，我的車可以。」

當時有媒體詢問，「是否會送羅伯茲一台真車？」大谷笑回：「如果我們贏得世界大賽冠軍，我會考慮看看。」如今道奇真的奪冠，球迷們也好奇大谷是否會實現諾言。

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