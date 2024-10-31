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MLB／索托最後離場前手指天空 紐郵：可能最後一次穿洋基球衣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊索托(左)。路透
洋基隊索托(左)。路透

洋基隊今天在紐約主場以6：7不敵道奇隊，世界大賽1勝4敗打包，挑戰隊史第28冠失利，明星右外野手索托（Juan Soto）成為自由球員，未來動向成為季後焦點；「紐約郵報」指出，索托離開洋基球場前，用右手指著天空，這可能是他最後一次穿著洋基條紋球衣。

世界大賽開打時，索托剛滿26歲，比起很多隊友首次碰到爭霸戰，他在2019年效力國民隊時，已經嘗到世界大賽冠軍滋味，去年12月被教士隊交易到洋基，生涯首次轉戰美聯球隊，挑戰生涯第2冠失利。

索托在例行賽打擊率2成88、全壘打41支、打點109分，也是美聯得分王（128分），季後賽14戰繳出打擊率3成27、全壘打4支、打點9分的成績，被評為自由球員市場最大咖球員。

索托今天2打數1安打、被保送3次，為洋基跑回兩分，本季最後一戰無力挽回戰局，賽後成為最後一位離開洋基休息區的球員。

紐約郵報指出，洋基輸球後，所有人在場邊迅速消失，球隊封王乾旱期延續15年，索托待在休息區慢慢看著道奇繼2020年之後再次奪冠，離場前用手指向天空。

索托本季年薪3100萬美元，生涯首次成為「3千萬俱樂部」成員，紐約郵報表示，洋基和跨城對手大都會隊，甚至剛剛封王的道奇，都會為他的才華展開瘋狂的競標戰，「索托堅稱自己很享受在布朗克斯的經歷，但沒有給出任何關於未來的重要線索，隨著球季結束，這種情況可能不會持續太久

。」

洋基 索托 道奇

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