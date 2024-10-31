MLB／世界大賽第4戰 平均收視率創5年來最高
美國職棒大聯盟MLB紐約洋基在世界大賽第4戰以11比4擊敗洛杉磯道奇，逃過被橫掃的命運，這場比賽成為5年來收視率最高的一場世界大賽賽事。
美聯社報導，根據市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）數據，洋基第4戰以11比4擊敗道奇，福斯（Fox）、福斯西班牙語體育頻道Fox Deportes和串流平台平均收視人數為1628萬。2019年系列賽關鍵第7戰，華盛頓國民以6比2擊敗休士頓太空人奪下隊史首座總冠軍，當時這場比賽平均收視人數達2300萬。
這也是2016年芝加哥小熊和克里夫蘭印地安人系列賽以來收視率最高的第4戰，當時收視人數達1671萬。
福斯希望30日的第5戰收視人數成長可以跟8年前一樣，當時收看觀眾增加700萬，達到2364萬。
美東時間29日晚上10時至10時15分，收視人數達到高峰1822萬，這也比去年德州遊騎兵和亞利桑那響尾蛇第4戰的848萬增加92%。
世界大賽4戰以來平均收視人數達1498萬，為7年來最高紀錄。
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