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MLB／世界大賽MVP弗里曼 擺脫腳傷低潮轟出道奇王座

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
弗里曼(中)高舉世界大賽MVP獎盃。 路透
弗里曼(中)高舉世界大賽MVP獎盃。 路透

美國職棒世界大賽洛杉磯道奇以4勝1負拿下隊史第8座冠軍，弗里曼對洋基5戰轟出4支全壘打並貢獻12分打點，不意外獲選為世界大賽最有價值球員（MVP），可是系列賽開始前沒人敢如此肯定。

弗里曼（Freddie Freeman）在例行賽末段因跑壘扭傷右腳踝，季後賽他忍痛出戰但也缺席其中3場，國聯冠軍戰首戰對紐約大都會時還帶著腳傷衝本壘拿分，當他一跛一跛走回休息區，沒人可以想像他在世界大賽（World Series）的表現。

世界大賽首戰，弗里曼在延長賽的10局下轟出大聯盟史上首支再見滿貫砲，道奇士氣大振，這也延續他在2021年效力亞特蘭大勇士於世界大賽第5與第6戰時的全壘打紀錄。

弗里曼在接下來對洋基的第2、3、4戰，場場都有全壘打，他在世界大賽跨季連6轟也成為大聯盟新高。今天他在第5戰雖沒有全壘打，但對道奇仍有重大貢獻，第5局的2分打點讓他在世界大賽總共繳出12分打點，平了1960年李察遜（Bobby Richardson）所創下的紀錄。

弗里曼在本季例行賽表現並不突出，打擊率0.282，全壘打22支，總共89分打點。他除了腳傷，夏天也曾離隊近兩週，因為他的兒子麥克斯（Max Freeman）罹患罕見的格林─巴利症候群（Guillain-Barre Syndrome）必須接上呼吸器。他歸隊之後，隊友還穿上印有#Maxstrong的T恤歡迎他回歸。

這名8度入選明星賽的強打，2020年曾拿下國家聯盟的年度最有價值球員，並在2021年協助勇士奪下世界大賽冠軍，道奇後來以6年1億6200萬美元（約新台幣51億元）的合約簽下。

世界大賽

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