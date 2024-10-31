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MLB／這名字就很玄！連5年世界大賽冠軍都有「威爾史密斯」
道奇隊今天在世界大賽以7：6逆轉擊敗洋基隊，成功奪冠。值得一提的是，連5年都有名叫「威爾史密斯（Will Smith）」的球員奪冠。
道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）2020年縮水賽季幫助道奇封王。接下來3年，左投史密斯（Will Smith）依序效力勇士、太空人和遊騎兵隊，都順利奪冠，完成個人3連霸瘋狂紀錄。
左投史密斯今年加入皇家隊，挑戰4連霸失利。不過捕手史密斯（Will Smith）隨道奇一路殺進世界大賽，最終成功封王，使大聯盟連5年冠軍陣容中都有名為威爾史密斯的球員。有球迷笑稱，洋基該考慮簽下同名的奧斯卡影帝威爾史密斯。
捕手史密斯今年世界大賽出賽5場，18打數只有2安打，進帳2分打點，不過他的蹲捕貢獻受到肯定。
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