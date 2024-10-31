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MLB／洋基5分領先被史詩級逆轉布恩心痛 明年繼續執教

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基教頭布恩。 路透
洋基教頭布恩。 路透

道奇隊今天在世界大賽第5戰以7：6贏球，4勝1敗之姿奪冠，洋基隊丟掉5分領先成為史詩級逆轉秀的苦主，總教練布恩（Aaron Boone）坦言：「這很痛。」而不能抹滅他帶著洋基重返世界大賽的功勞，明年有望繼續帶隊。

洋基昨天雖然在0勝3敗逆境下取得1勝，然而今天靠著賈吉（Aaron Judge）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）、史丹頓（Giancarlo Stanton）開轟取得的5分領先，卻在5局上敗光。

賈吉沒能接殺平凡飛球的失誤引起後續一連串效應，沃爾普（Anthony Volpe）失誤、柯爾（Gerrit Cole）沒補位一壘，讓道奇隊單局攻下5分追平，即使6局下史丹頓又敲回超前分，道奇依舊在8局上完成逆轉。

談到2次領先都沒把握住，布恩表示，柯爾的表現已經很好，幫助球隊有贏球機會，「那一局的幾次失誤導致失分，這很痛，但這就是棒球，在這個層級的賽事，你做了很多計畫，這樣的結果令人受傷。」

而回顧洋基今年表現，布恩很開心能夠跟這群優秀的球員並肩作戰，彼此緊密合作，「今晚是最差的結局，當你不是最後的贏家時，這讓人刺痛，而且不止是今天，會刺痛一輩子。」

洋基隊雖然沒能拿下暌違15年的世界大賽冠軍，但布恩的帶隊獲得肯定，根據SNY報導，布恩明年將繼續執教洋基，即使球隊在世界大賽被橫掃也一樣。

世界大賽 洋基 道奇

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