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MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年
道奇隊不必回洛杉磯進行世界大賽第6戰，今天在洋基球場爆滿49263名觀眾面前，以7：6逆轉勝，奪下隊史第8冠，追平巨人隊並列史上第5，洋基隊挑戰第28冠失利，最近封王紀錄凍結在2009年。
道奇以4勝1敗扳倒洋基，繼2020年世界大賽4勝2敗擊敗光芒隊後，最近5個球季第2次嘗到封王滋味；值得一提的是，2020年球季因為疫情縮短，各隊只打60場例行賽，道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。
洋基、道奇歷年在世界大賽對決12次，今年是繼1981年之後，暌違43年再度碰面，道奇只打5場就結束系列賽，也是第4次勝出，洋基對戰仍有8次封王紀錄。
洋基目前27冠穩居榜首，紅雀隊11冠居次，運動家、紅襪隊各9冠並列第3。
洋基、道奇歷年世界大賽對戰結果如下：
1941年─洋基4勝1敗
1947年─洋基4勝3敗
1949年─洋基4勝1敗
1952年─洋基4勝3敗
1953年─洋基4勝2敗
1955年─道奇4勝3敗
1956年─洋基4勝3敗
1963年─道奇4勝0敗
1977年─洋基4勝2敗
1978年─洋基4勝2敗
1981年─道奇4勝2敗
2024年─道奇4勝1敗
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