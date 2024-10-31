MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

道奇隊不必回洛杉磯進行世界大賽第6戰，今天在洋基球場爆滿49263名觀眾面前，以7：6逆轉勝，奪下隊史第8冠，追平巨人隊並列史上第5，洋基隊挑戰第28冠失利，最近封王紀錄凍結在2009年。

道奇以4勝1敗扳倒洋基，繼2020年世界大賽4勝2敗擊敗光芒隊後，最近5個球季第2次嘗到封王滋味；值得一提的是，2020年球季因為疫情縮短，各隊只打60場例行賽，道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。

洋基、道奇歷年在世界大賽對決12次，今年是繼1981年之後，暌違43年再度碰面，道奇只打5場就結束系列賽，也是第4次勝出，洋基對戰仍有8次封王紀錄。

洋基目前27冠穩居榜首，紅雀隊11冠居次，運動家、紅襪隊各9冠並列第3。

洋基、道奇歷年世界大賽對戰結果如下： 1941年─洋基4勝1敗 1947年─洋基4勝3敗 1949年─洋基4勝1敗 1952年─洋基4勝3敗 1953年─洋基4勝2敗 1955年─道奇4勝3敗 1956年─洋基4勝3敗 1963年─道奇4勝0敗 1977年─洋基4勝2敗 1978年─洋基4勝2敗 1981年─道奇4勝2敗 2024年─道奇4勝1敗

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