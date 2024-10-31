MLB／大谷翔平花7年奪冠日本球員最晚 山本由伸史上最年輕

道奇隊今天在世界大賽第5戰擊敗洋基隊，以4勝1敗奪得隊史第8冠，大谷翔平旅美第7個球季搭上奪冠列車，刷新日本球員最晚紀錄，而山本由伸則是旅美第一年就戴上冠軍戒，26歲之齡成為史上最年輕。

大谷翔平因為世界大賽第2戰就肩膀受傷，5戰合計19打數僅2安打，但仍然隨隊拿下冠軍，他在接受賽後訪問時表示：「來到新的球隊，能夠以最棒的方式結束，這是最棒的一年。」

大谷翔平認為，道奇是支完整又很棒的球隊，也感謝日本球迷遠道而來應援，「這些聲音都成為我的力量，才能以好的方式完成這個最棒球季。」

過去有7位日籍球員曾拿下世界大賽冠軍，大谷翔平花了7年才登頂是最久紀錄，而山本由伸第一年奪冠則與2005年井口資仁、2007年松坂大輔及岡島秀樹並列最快，兩位日籍球員同隊奪冠則是史上第3次。

山本由伸表示：「這是充實的一年，大谷無論在場上、場下都是令人心安的存在，自己會好好品嚐這份喜悅，準備明年球季。」

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