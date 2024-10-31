聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／結婚、世界大賽封王同年 大谷翔平落實高中計畫表
道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平、山本由伸兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容也在今天拿下世界大賽冠軍，看見球隊最後一個出局數出現時，大谷翔平緊繃的臉龐露出笑容。
大谷翔平今年在例行賽達成「50轟、50盜」壯舉，幫助道奇挺進季後賽，也摘下現役最久沒進入季後賽球員的標籤，並在國聯分區、國聯冠軍系列賽合計敲出3轟。
然而進入世界大賽，大谷翔平在第2戰嘗試盜壘時造成左肩受傷，打擊表現下滑，今天封王戰4打數0安打，世界大賽總計19打數2安打作收。
有趣的是，大谷翔平在高三那年曾寫下人生目標表，希望自己在26歲的那年同時完成結婚、世界大賽奪冠，今年30歲的他雖然晚了幾年，但今年也真的在妻子田中真美子的陪伴下，如願戴上生涯第一枚冠軍戒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言