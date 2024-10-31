MLB／結婚、世界大賽封王同年 大谷翔平落實高中計畫表

道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平、山本由伸兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容也在今天拿下世界大賽冠軍，看見球隊最後一個出局數出現時，大谷翔平緊繃的臉龐露出笑容。

大谷轉隊道奇第一年就圓夢拿到世界大賽冠軍！ 路透

大谷翔平今年在例行賽達成「50轟、50盜」壯舉，幫助道奇挺進季後賽，也摘下現役最久沒進入季後賽球員的標籤，並在國聯分區、國聯冠軍系列賽合計敲出3轟。

然而進入世界大賽，大谷翔平在第2戰嘗試盜壘時造成左肩受傷，打擊表現下滑，今天封王戰4打數0安打，世界大賽總計19打數2安打作收。

大谷和「西語老師」赫南德茲衝出去慶祝奪冠。 美聯社

有趣的是，大谷翔平在高三那年曾寫下人生目標表，希望自己在26歲的那年同時完成結婚、世界大賽奪冠，今年30歲的他雖然晚了幾年，但今年也真的在妻子田中真美子的陪伴下，如願戴上生涯第一枚冠軍戒。

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