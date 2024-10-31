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MLB／弗里曼毫無意外奪MVP 單屆世界大賽12分打點平紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗里曼毫無疑問獲選世界大賽MVP。 美聯社
弗里曼毫無疑問獲選世界大賽MVP。 美聯社

道奇隊今天在世界大賽第5戰以7：6擊敗洋基隊，4勝1敗結束系列賽，奪下隊史第8座世界大賽冠軍，MVP人選毫無意外，就是道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），生涯15年第2座世界冠軍到手，也是首次獲選MVP。

弗里曼今天4打數1安打，被三振、保送各1次，雖然中斷世界大賽跨季連續6場比賽開轟，不過5局上關鍵安打攻下兩分打點，系列賽累積12分打點，追平1960年世界大賽洋基隊李察森（Bobby Richardson），共享單一世界大賽最多打點紀錄。

弗里曼世界大賽打回12分打點平紀錄，理所當然獲選MVP！ 美聯社
弗里曼世界大賽打回12分打點平紀錄，理所當然獲選MVP！ 美聯社

勇士在2021年世界大賽以4勝2敗擊敗太空人隊，弗里曼首次嘗到封王滋味，季後以自由員身分加盟道奇，轉隊第3年再度登頂；他在2021年世界大賽第5、第6戰開轟，加上今年對洋基前4戰都有全壘打，連6戰開轟寫下空前紀錄。

弗里曼在這次世界大賽5場比賽大爆發，合計20次打數6支安打，打擊率3成，包括4支全壘打、1支三壘打，攻下12分打點。

世界大賽 弗里曼 道奇

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