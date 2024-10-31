MLB／洋基疲累牛棚擋不住 道奇2支高飛犧牲打再逆轉7：6

洋基隊在世界大賽已無退路，今天第5戰火力全開，「法官」賈吉（Aaron Judge）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）首局連續開轟，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）3局下追加陽春砲，但5局下守備出現漏洞，尤其是柯爾的一壘滾地沒補位的隱形失誤釀大禍，讓讓道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。

洋基打線面對道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty），1局下就展開攻勢，1出局後索托（Juan Soto）獲保送，接著賈吉轟出中右外野方向兩分砲，生涯9年在世界大賽首轟出爐，也是今年季後賽第3轟。

AARON JUDGE HAS ARRIVED 🔥



HE GOES YARD IN THE FIRST INNING OF GAME 5 😤



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下一棒奇森姆轟出右外野陽春砲，締造隊史第5次在世界大賽「背靠背」全壘打紀錄，拉大到3：0領先。

JAZZ CHISHOLM JR. MAKES IT BACK-TO-BACK HOMERS 🤯



YANKEE STADIUM GOES BONKERS.



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洋基2下再靠沃爾普（Anthony Volpe）二壘打、佛度戈（Alex Verdugo）適時安打攻下第4分；3局下史丹頓面對道奇第3任投手貝瑞瑟（Ryan Brasier），轟出右外野方向陽春砲，今年世界大賽第2轟、季後賽第7轟出爐，歷年季後賽累積18轟，幫助洋基擴大到5分差距。

GIANCARLO STANTON BOOM 💥



5-0 YANKEES.



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洋基5局下守備出現漏洞，讓道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 路透

但洋基5局上守備出現兩次疏失，賈吉、沃爾普失誤導致戰況生變，道奇趁機攻占滿壘，2出局後貝茲（Mookie Betts）因為柯爾一壘滾地沒補位、幸運的內野安打攻下1分，接著弗里曼（Freddie Freeman）安打攻下兩分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘打再添兩分，連續3棒開張追平比數。

弗列爾提在世界大賽首戰先發5.1局失兩分，今天只投1.1局失4分，無法壓制洋基砲火，5局下靠隊友猛攻解套，此役無關勝敗。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）前4局未被安打，只投出兩次保送，5局上被揮出4支安打、出現1次保送，這半局失5分全是非自責分，但自己忘了補位要扛很大責任。

大谷翔平打到5局結束，連續3次打數掛零，分別是1局上中外野飛球、3局上左外野飛球、5局上揮空三振。

第6局換道奇送禮，後援投手火球男葛雷特洛（Brusdar Graterol）連丟2個保送，奇森姆靠野選上壘，但把跑者推進到三壘，下一棒史丹頓的高飛犧牲打打回超前分，瑞佐選到保送後逼得道奇提前推出終結者崔南才化解危機，但洋基這局不靠安打就攻下分數，要回6：5領先。

柯爾力撐6.2局後退場，但洋基疲累的牛棚擋不住道奇進攻，第8局康利(Tommy Kahnle)連挨2支安打與1保送搞成滿壘，洋基再換上連3天出賽的終結者威佛(Luke Weaver)，還是被勒克斯敲出高分犧牲打追成6：6平手。

接著輪到MVP三連星，今天還沒表現的大谷靠著捕手妨礙打擊上壘，滿壘情況下貝茲又高飛犧牲打幫道奇以7：6反超；還好三振弗里曼將損失減到最低，但洋基又得繼續反攻了。

8局下洋基輪到中心棒次，進入第二局投球的道奇崔能解決索托後被賈吉敲出二壘安打，再對奇姆森投出保送形成兩人在壘，道奇喊暫停後沒換投，先讓史丹頓打成不夠深遠的右外野飛球拿到2出局，接著再三振瑞佐，道奇賭對了守住領先，距離冠軍只剩最後3個出局數。

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