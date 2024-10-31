MLB／柯爾沒補位價太沉重 被道奇攻5分大局追平

「法官」賈吉（Aaron Judge）終於開轟了！洋基隊在世界大賽不能再敗，今天第5戰1局下就發動攻勢，賈吉率先轟出兩分砲，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）接著轟出陽春砲，一開賽就取得3：0領先，也在第二局就把道奇vu0 z8 。

賈吉在季後賽陷入低潮，分區系列賽、美聯冠軍賽、世界大賽打擊率都不到2成，今天比賽開打前，他在世界大賽4戰合計15打數2安打，完全沒有長打，只攻下1分打點，吞下7次三振，季後賽13戰一共吞下20K。

道奇今天推出弗列爾提（Jack Flaherty）登板先發，1局下解決首名打者托瑞斯（Gleyber Torres）後，保送第2棒索托（Juan Soto），面對賈吉投出第1球是93英里速球，被轟出中右外野方向403英尺全壘打。

這是賈吉生涯9年在世界大賽首轟，也是今年季後賽第3轟、歷年第16轟。

弗列爾提沒有喘息的機會，下一棒奇森姆在1好2壞後，也逮中93英里速球，轟成右外野392英尺陽春砲，「背靠背」全壘打幫助洋基擴大到3分領先。

第二局洋又用2支安打打回1分，也將弗列爾提提前打退場，總計他今天稱不滿2局就被打4安丟4分；第三局洋基輪到史丹頓開轟，這發陽春砲助洋基取得5：0領先。

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）背負贏球壓力，前兩局都讓道奇3上3下，大谷翔平首局首打席揮成中外野飛球出局，第三局雖有一次保送，仍讓大谷飛球出局結束這局。

戰況在五局上發生大變化，道奇靠著安打、失誤與野手選擇擠成滿壘，面對滿壘危機柯爾連續三振勒克斯與大谷，再讓貝茲打成一壘滾地，眼看就要安全下庄，卻發生沒補位失誤讓貝茲安全上壘，帳面上記內野安打，道奇因此開胡。

錯過該拿到的出局數，洋基付出沉重代價，弗里曼先是安打掃回2分，赫南德茲的二壘安打再帶有2分打點，道奇單局5分大局一舉追平比數，洋基的領先化為烏有。

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