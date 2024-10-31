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MLB／搶球洋基迷G5被禁止入場 球團：不容妥協
昨日2位洋基球迷在世界大賽惡意妨害道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）接球，大聯盟與洋基隊達成共識，2人被禁止觀看今天的第5戰，而位子將提供給兒童癌症患者及其家屬使用。
貝茲昨天在1局下接殺外野飛球時，手伸到觀眾席，結果被2名洋基球迷分別抓住左、右手，硬是把手套掰開、將球奪出，這2人都是季票持有者。
不過洋基今天宣布2人都無法進場觀看第5戰，球隊聲明中指出：「保障球員、球迷以及工作人員的安全，是洋基球場舉辦活動的基礎，這點不容妥協。」
今天是洋基隊今年最後一場主場賽事，洋基隊也表示：「我們希望所有球迷的熱情都能在規範之內，洋基球場以它的能量、熱情聞名，然而支持自己的球隊卻不能踰矩，讓球員置身受傷風險中，洋基隊與大聯盟對於昨天的行為零容忍，這些球迷不允許參加今天的比賽。」
洋基教頭布恩（Aaron Boone）也譴責此行為，球迷到場應該是為了加油、聲援，「這不該在這裡發生，昨晚發生的事情很不OK，不該發生，就是如此。」
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