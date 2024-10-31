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MLB／洋基球迷搶接殺球遭驅逐

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，賽後也針對此事回應。 路透
貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，賽後也針對此事回應。 路透

道奇洋基隊昨天世界大賽第四戰發生罕見場景，道奇右外野手貝茲一局下要接殺界外飛球時，看台上一位洋基球迷強行扳開他的手套、把球丟出，賽後貝茲大方回應：「沒影響，我甚至沒注意到他抓住我的手。」

道奇隊以四比十一落敗，三連勝聽牌未能順勢橫掃，貝茲首局為了接球，手伸到觀眾席，雖然接殺，手套卻被球迷牢牢抓住，硬是掰開把球掏出來。

最終裁判認定球迷妨礙比賽、出局照算，而抓住貝茲左、右手的兩名球迷也立刻被保全驅逐出場，其中一人拒絕對此回應，但他的弟弟反稱：「貝茲還在罵我們。」

貝茲賽後被問到此事，強調並未受傷，他說：「完全沒影響，我沒事、球迷也沒事，我們輸掉比賽才是重點，接下來要好好準備下一戰。」

前大聯盟資深裁判斯科特說：「這是我見過最激進的球迷之一，竟然從手套中搶球。」道奇隊游擊手艾德曼則說：「從我的角度來看，這真的太誇張，那傢伙拉扯貝茲的手套，還扯他的手腕，完全不能接受這種行為。」

世界大賽 洋基 裁判 貝茲 道奇

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