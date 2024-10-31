MLB／洋基拒被橫掃 沃爾普轟醒打線

拒絕被直落四橫掃出局，洋基隊昨天三局下沃爾普轟出滿貫砲逆轉比數，也喚醒打線，威爾斯、托瑞斯加入開轟行列，最終以十一比四擊敗道奇隊，在美國職棒大聯盟世界大賽○勝三敗後扳回一城，沃爾普說：「看到球飛出牆，我瞬間雙眼一黑。」

道奇首局就由弗里曼敲出兩分砲，締造世界大賽跨季連六場開轟新紀錄，不過沃爾普在三局下一比二落後時開轟，六局下威爾斯追加陽春砲，八局下托瑞斯三分砲更締造五分大局。

沃爾普說：「試著保持淡定就是祕訣，想辦法讓事情變簡單，就是看球、等待時機，我不知道自己有逮中那球。」

這是沃爾普生涯第一支滿貫砲，也是洋基隊史自一九九八年馬丁尼茲後，又有球員在世界大賽敲出滿貫砲；沃爾普廿三歲又一八四天的年紀，則是隊史自一九五三年曼托以來，最年輕的世界大賽滿貫砲球員。

在季後賽七戰四勝制的歷史中，四十一隊曾陷入○勝三敗，洋基是史上第十支逃過被橫掃的球隊，也是世界大賽第四次，前一次已經是一九七○年紅人隊，但沒有球隊能挺進第六戰。

洋基今天第五戰將球再次交到王牌投手柯爾手中，他在首戰先發六局失一分無關勝負，這次背水一戰登板，他說：「球隊處境困難，但任何事都可能發生，我們還有機會。」

道奇昨天大比分輸球，總教練羅伯茲一方面失望，但也認為剛好保留著後援投手戰力，還有六位主力休息充足，今天封王戰交給弗列爾提先發。

大谷翔平第五局敲出唯一安打，也是受傷後首安，羅伯茲表示，多次詢問大谷狀況，他都說沒有影響，目前較大問題是常追打壞球，反而無法上壘。

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