MLB／休兵觀摩老將更放鬆 洋基菜鳥捕手G4開轟甩陰霾

洋基隊今在世界大賽G4以11：4大勝道奇隊，避免遭到橫掃。洋基新秀捕手威爾斯（Austin Wells），今天再度回到先發行列，單場3打數2安打，包含一支全壘打與一支二壘安打，一掃先前陰霾。

威爾斯在下半季逐漸扛起洋基主戰捕手一職，但進入季後賽後手感下滑，除了一開始前2戰敲安，接下來的10戰共36打數僅2安，還狂吞17次三振，打擊率下滑至0.093。

崔維諾回到先發陣線上，讓威爾斯得以休息。 路透

但今天他回到先發打線，還有開轟表現。威爾斯受訪時表示：「我們處於絕對落後，所以我們也只能放手一搏，享受比賽，因為有些人也許再也無法回到這個舞台。享受比賽過程，也能讓我們更放鬆打球。」

昨天威爾斯在板凳上看著資深金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）先發，坦言這反而讓他放鬆不少。 洋基總教練布恩（Aaron Boone）也表示：「我仍相信威爾斯能在接下來的比賽，於關鍵時刻敲出重要安打。雖然最近有些低潮，但我仍對他有信心。」

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AUSTIN WELLS ADDS ON! pic.twitter.com/Sm7dieEuQr — MLB (@MLB) October 30, 2024

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