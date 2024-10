MLB／休兵觀摩老將更放鬆 洋基菜鳥捕手G4開轟甩陰霾

洋基隊今在世界大賽G4以11:4大勝道奇隊,避免遭到橫掃。洋基新秀捕手威爾斯(Austin Wells),今天再度回到先發行列,單場3打數2安打,包含一支全壘打與一支二壘安打,一掃先前陰霾。

威爾斯在下半季逐漸扛起洋基主戰捕手一職,但進入季後賽後手感下滑,除了一開始前2戰敲安,接下來的10戰共36打數僅2安,還狂吞17次三振,打擊率下滑至0.093。

崔維諾回到先發陣線上,讓威爾斯得以休息。 路透

但今天他回到先發打線,還有開轟表現。威爾斯受訪時表示:「我們處於絕對落後,所以我們也只能放手一搏,享受比賽,因為有些人也許再也無法回到這個舞台。享受比賽過程,也能讓我們更放鬆打球。」

昨天威爾斯在板凳上看著資深金手套捕手崔維諾(Jose Trevino)先發,坦言這反而讓他放鬆不少。 洋基總教練布恩(Aaron Boone)也表示:「我仍相信威爾斯能在接下來的比賽,於關鍵時刻敲出重要安打。雖然最近有些低潮,但我仍對他有信心。」

