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MLB／世界大賽G3共1364萬人收看 竟略勝「周一美式足球夜」

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰收視率驚人，還略勝「週一美式足球夜」！ 路透
美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰收視率驚人，還略勝「週一美式足球夜」！ 路透

美國職棒大聯盟MLB世界大賽第3戰收視率驚人，略勝「週一美式足球夜」（Monday Night Football）。

美聯社報導，根據市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen），洛杉磯道奇4比2擊敗紐約洋基的世界大賽第3戰，福斯（Fox）、Fox Deportes和串流平均收視人數達1364萬，比在美國廣播公司（ABC）、ESPN、ESPN Deportes、ESPN2和串流媒體觀看職業美式足球聯盟NFL匹茲堡鋼人（PittsburghSteelers）26比18擊敗紐約巨人之戰的1340萬觀眾還多。

洋基與道奇G3的觀眾在美國東部時間晚間9時至9時15分達到1425萬人最高峰，是2018年以來收視率最高的世界大賽G3。2018年道奇鏖戰18局才擊敗波士頓紅襪的比賽，平均收視人數為1330萬。

今年這場G3，也是2013年紅襪對陣聖路易紅雀系列賽G5（1445萬人收看）以來，福斯電視台星期一收視率最高的黃金時段電視節目。

1986年以來，世界大賽第9次在星期一晚上比賽，但和「週一美式足球夜」正面交鋒，還只是第4次。

去年，NFL星期一晚間的比賽收視率首次勝過世界大賽。德州遊騎兵在世界大賽G3以3比1力克亞利桑那響尾蛇之戰，是有史以來世界大賽收視率最差的比賽，平均觀眾人數為813萬。

當晚，底特律雄獅（Detroit Lions）26比14擊敗拉斯維加斯突襲者（Las Vegas Raiders），ESPN、ABC和ESPN Deportes平均收視人數達1520萬。

今年世界大賽前3戰場均收視1442萬人，為7年來最高。

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