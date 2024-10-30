MLB／打線大爆發助洋基續命 奇森姆：感受到某股神奇力量了

洋基隊今日打線火力全開，以11：4力阻道奇隊封王。今天有一支安打表現的洋基四棒三壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）不禁信心喊話：「覺得球隊的某種神祕力量回來了。」

根據《SNY》報導，奇森姆認為，洋基正在創造歷史，「我們知道從來沒有人能夠在0：3的情況下逆轉，但我覺得洋基做得到。」洋基在這場背水一戰中敲出了9支安打，當中包含了3轟，相比前幾場靜悄悄的打線，今天終於迎來了爆發。

紅襪2004年美聯冠軍戰大翻盤的起點就是「老爹」歐提茲在12局的再見全壘打。 美聯社

而洋基也成為了自1970年紅人隊後再一次在0：3落後時避免被橫掃的隊伍。在美國職棒的歷史中，也僅有紅襪隊與太空人隊曾在聯盟冠軍戰連輸3場後還能戰到第7戰，當中只有紅襪隊成功逆轉。放眼北美職業運動中，也只有5次的「讓3追4」案例。

洋基接下來仍要全力止敗，他們將在G6推派陣中的塞楊王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，奇森姆也樂觀看待，他說：「只要在場上看到他，就能感受到他的宰制力，他做事的方式很棒。所以我認為每次他上場時我們都有很好的機會。」

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