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MLB／羅伯茲提點大谷打擊問題 對G5滿血牛棚有信心

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇教頭羅伯茲坦言不知道會輸這麼多，但他也認為保留勝利組牛棚的策略是正確的。 美聯社
道奇教頭羅伯茲坦言不知道會輸這麼多，但他也認為保留勝利組牛棚的策略是正確的。 美聯社

道奇今天在世界大賽第4戰遭洋基開魯閣，以4：11輸球，無緣直落4封王。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，對於這樣大比分的結果有點失望，不過勝利組牛棚獲得足夠的休息，全力備戰明天G5。

道奇今天啟用牛棚車輪戰來投迎戰洋基打線，在菜鳥卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）退場後，接手的哈德森（Daniel Hudson）挨了沃爾普（Anthony Volpe）一發滿貫砲。在這之後並沒有押上勝利組牛棚來鎖住比分，選擇保留戰力，羅伯茲賽後也坦言：「沒想到會輸成這樣。」，但他也表示，現在擁有6名休息充足的牛棚投手，這是一件好事。

大谷世界大賽的打擊率持續低迷，羅伯茲也點出大谷的選球出了問題。 路透
大谷世界大賽的打擊率持續低迷，羅伯茲也點出大谷的選球出了問題。 路透

而陣中主砲大谷翔平在第5局敲出中外野安打，這也是他自G2盜壘導致左肩半脫臼支後的首安。羅伯茲表示，自己問過大谷很多次，但大谷都說沒有不舒服。但羅伯茲也點出大谷總是在追打壞球，錯過許多可以用選球為球隊貢獻的機會。

大谷在世界大賽前4場累積15打數，僅有2支安打的表現，獲得2次四壞球保送和1次觸身球保送，吞4K，打擊率只有0.133。道奇明天第5戰先發投手將是弗列爾提（Jack Flaherty），將對上洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）。

世界大賽 大谷翔平 牛棚 羅伯茲 道奇

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