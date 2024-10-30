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MLB／大谷受傷不忘幽默傳訊鼓舞全隊 教頭：他有強大存在感
道奇隊日籍球星大谷翔平在世界大賽G2，發動盜壘時不慎傷到左肩，當時因為他傷勢未明，是否能參與G3還是未知數，不過此時大谷卻傳訊息給全隊，開心稱讚大家表現得超好，也希望隊友們不要擔心自已。
《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）透露，大谷安慰隊友的同時，最後還搞笑自嘲：「上次我們拿冠軍是貝林傑（Cody Bellinger）脫臼，這次換我脫臼，所以這一定是我們奪冠的好兆頭！」或許因為這則訊息，讓道奇順利在第3戰取得聽牌優勢，連主帥賽後都盛讚大谷「即使受傷還是有強大存在感。」
賽後大谷也解釋自己會傳訊息給隊友的原因，他說：「我做了檢查，也接受了治療，所以第3戰是可以上場比賽。我想告訴隊友們，我會盡全力做到最好。不希望因為我影響了球隊的士氣。」
第三戰賽後道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）也感嘆道，「只要大谷站上打擊區，就能展現出強大的存在感。雖然他現在不是最好的狀態，不過即使他只發揮出部份實力，已經比許多選手還還出色，我真的很佩服他。」
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