MLB／121敗白襪迎來新氣象 前遊騎兵首席教練接掌兵符

根據大聯盟官網指出，本季擔任遊騎兵首席教練的凡納伯（Will Venable）將擔任明年白襪隊的新任總教練，成為隊史第44位教頭。

凡納伯曾擔任當時小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）的特助，2018到2020年先後擔任小熊一壘與三壘指導教練，而在2021與2022賽季則轉戰紅襪成為板凳教練，近兩年則是加入遊騎兵任首席教練一職，與總教練波奇（Bruce Bochy）在去年一同拿下世界大賽冠軍。

白襪總管蓋茲表示，希望能找一個理念互相契合的人來接任總教練。 法新社

根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）表示，白襪已進入新教頭決選階段，名單中有守護者隊教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）以及前天使總教練尼文（Phil Nevin）都在名單中。同時目前同樣在尋找教頭的馬林魚隊也將凡納伯與阿爾巴納茲列入選擇，最終白襪搶下凡納伯擔任新主帥。

白襪今年繳出41勝121敗的戰績，打破1960年大都會的120敗，寫下近代棒球單季最多敗紀錄，甚至一度創下21連敗的難堪表現，導致球團在季中直接開除總教練葛里佛（Pedro Grifol），由塞茲摩爾（Grady Sizemore）接任代理總教練直到賽季結束，總管蓋茲（Chris Getz）表示，他希望能找到一個具有相似願景的人來共同合作引導球隊，而凡納伯正是這位人選。

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