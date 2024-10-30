快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

MLB／121敗白襪迎來新氣象 前遊騎兵首席教練接掌兵符

聯合新聞網／ 綜合報導
根據報導，遊騎兵首席教練凡納伯將接任白襪總教練。 路透
根據報導，遊騎兵首席教練凡納伯將接任白襪總教練。 路透

根據大聯盟官網指出，本季擔任遊騎兵首席教練的凡納伯（Will Venable）將擔任明年白襪隊的新任總教練，成為隊史第44位教頭。

凡納伯曾擔任當時小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）的特助，2018到2020年先後擔任小熊一壘與三壘指導教練，而在2021與2022賽季則轉戰紅襪成為板凳教練，近兩年則是加入遊騎兵任首席教練一職，與總教練波奇（Bruce Bochy）在去年一同拿下世界大賽冠軍。

白襪總管蓋茲表示，希望能找一個理念互相契合的人來接任總教練。 法新社
白襪總管蓋茲表示，希望能找一個理念互相契合的人來接任總教練。 法新社

根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）表示，白襪已進入新教頭決選階段，名單中有守護者隊教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）以及前天使總教練尼文（Phil Nevin）都在名單中。同時目前同樣在尋找教頭的馬林魚隊也將凡納伯與阿爾巴納茲列入選擇，最終白襪搶下凡納伯擔任新主帥。

白襪今年繳出41勝121敗的戰績，打破1960年大都會的120敗，寫下近代棒球單季最多敗紀錄，甚至一度創下21連敗的難堪表現，導致球團在季中直接開除總教練葛里佛（Pedro Grifol），由塞茲摩爾（Grady Sizemore）接任代理總教練直到賽季結束，總管蓋茲（Chris Getz）表示，他希望能找到一個具有相似願景的人來共同合作引導球隊，而凡納伯正是這位人選。

大聯盟 白襪

相關新聞

MLB／拒被橫掃！洋基續命寫54年奇蹟 滿貫砲+3分砲打趴道奇

在世界大賽面對0勝3敗的絕境，洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）今天的一發逆轉滿貫砲，喚醒洋基打線，全場炸出3轟...

MLB／滿貫砲+雙盜寫紀錄 洋基英雄沃爾普：球出牆眼前一黑

拒絕被直落四橫掃出局，洋基隊今天靠著3局下沃爾普（Anthony Volpe）的滿貫砲逆轉比數，整場3轟以11：4擊敗道...

MLB／洋基球迷抓手套搶球被驅逐 道奇貝茲：沒有影響

道奇隊今天以4：11輸給洋基隊，在世界大賽3勝0敗聽牌後丟掉第4戰，貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被...

MLB／洋基成功延長戰線喜迎「哥吉拉」 松井秀喜將於G5開球

洋基隊今日面臨背水一戰，在自家主場以11：4力阻道奇封王，將戰線持續延長。根據日媒報導，世界大賽G5的開球嘉賓將會邀請前洋基球星松井秀喜開球。 目前擔任洋基總經理特別顧問的松井秀喜，2003年從

MLB／121敗白襪迎來新氣象 前遊騎兵首席教練接掌兵符

根據大聯盟官網指出，本季擔任遊騎兵首席教練的凡納伯（Will Venable）將擔任明年白襪隊的新任總教練，成為隊史第44位教頭。 凡納伯曾擔任當時小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）的

MLB／大谷球衣驚現洋基官方商店？ 美媒痛批：隊史最差勁

洋基隊世界大賽目前處於系列賽0：3絕對落後，G4面臨背水一戰。但弔詭的是球隊官方商店居然有販售世界大賽的對手-道奇隊的大谷翔平相關商品。此舉讓美媒痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為！」 今年6月，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。