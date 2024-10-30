MLB／滿貫砲+雙盜寫紀錄 洋基英雄沃爾普：球出牆眼前一黑

拒絕被直落四橫掃出局，洋基隊今天靠著3局下沃爾普（Anthony Volpe）的滿貫砲逆轉比數，整場3轟以11：4擊敗道奇隊，在世界大賽0勝3敗後扳回一城，沃爾普敲出當英雄的滿貫砲時一度「雙眼一黑」。

道奇隊今天雖然在首局就由弗里曼（Freddie Freeman）敲出2分砲，不過沃爾普在3局下1：2落後時，敲出滿貫砲，接著6局下威爾斯（Austin Wells）追加陽春砲，8局下托瑞斯（Gleyber Torres）3分砲更締造5分大局。

這是沃爾普生涯第一支滿貫砲，也是洋基隊史自1998年馬丁尼茲（Tino Martinez）後再次有球員在世界大賽敲出滿貫，而沃爾普23歲又184天的年紀，則是隊史自1953年曼托（Mickey Mantle）以來，最年輕的世界大賽滿貫砲球員。

Grand Slam courtesy of Anthony Volpe. pic.twitter.com/tHOmVu9DLJ — New York Yankees (@Yankees) 2024年10月30日

「我試著保持淡定。」沃爾普說：「這就是我的秘訣，想辦法讓事情變得簡單，就是看球、放鬆等待時機，我不知道自己有逮中那球，看到球飛出牆我瞬間雙眼一黑。」

今天也貢獻2分打點的佛度戈（Alex Verdugo）談到沃爾普那一轟時說：「我感覺休息區的球員都大大鬆了一口氣，大家又能夠打得更自在、更輕鬆。」

沃爾普今天表現全能，不僅轟出滿貫砲，3打數2安打另有1次保送，還有2次盜壘成功，4分打點、跑回3分，根據MLB Stats，沃爾普是世界大賽第一位單場4打點又有2次盜壘成功的球員。

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