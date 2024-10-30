快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基球迷抓手套搶球被驅逐 道奇貝茲：沒有影響

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，賽後也針對此事回應。 路透
貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，賽後也針對此事回應。 路透

道奇隊今天以4：11輸給洋基隊，在世界大賽3勝0敗聽牌後丟掉第4戰，貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，他在賽後大方回應：「沒影響，我甚至沒注意到他抓住我的手。」

道奇隊今天在1局上靠弗里曼（Freddie Freeman）的2分砲取得領先，不過1局下貝茲在接殺右外野界外飛球時，手伸到觀眾席，雖然完成接殺，但手套卻被洋基球迷牢牢抓住，硬是掰開把球掏出來。

最終裁判認定球迷妨礙比賽，出局照算，而抓住貝茲左手、右手的2名球迷也立刻被保全驅逐出場，根據美國媒體報導，搶球的其中一名球迷是來自康乃狄克州的卡波比安柯（Austin Capobianco），是一名洋基季票持有者，而他拒絕對此回應。

貝茲在賽後被問到此事，他先表示自己並未因此受傷，「完全沒影響，我沒事、他也沒事，我們輸掉了比賽，這才是重點，接下來要好好準備明天的賽事。」

洋基隊靠著3局下沃爾普（Anthony Volpe）的滿貫砲逆轉比數，6局下威爾斯（Austin Wells）追加陽春砲，8局下托瑞斯（Gleyber Torres）3分砲更締造5分大局，拒絕被直落四。

洋基 貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／洋基球迷絕望到難看 硬搶貝茲接殺飛球被罵翻

MLB／道奇MVP大嫂團同框超美 大谷翔平讓家鄉岩手縣也瘋狂

MLB／前5局道奇領先 史丹頓本壘出局被虧「阿嬤都比你快」

MLB／世界大賽2出局敲再見滿貫砲 弗里曼：5歲夢想成真

相關新聞

MLB／拒被橫掃！洋基續命寫54年奇蹟 滿貫砲+3分砲打趴道奇

在世界大賽面對0勝3敗的絕境，洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）今天的一發逆轉滿貫砲，喚醒洋基打線，全場炸出3轟...

MLB／滿貫砲+雙盜寫紀錄 洋基英雄沃爾普：球出牆眼前一黑

拒絕被直落四橫掃出局，洋基隊今天靠著3局下沃爾普（Anthony Volpe）的滿貫砲逆轉比數，整場3轟以11：4擊敗道...

MLB／洋基球迷抓手套搶球被驅逐 道奇貝茲：沒有影響

道奇隊今天以4：11輸給洋基隊，在世界大賽3勝0敗聽牌後丟掉第4戰，貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被...

MLB／洋基成功延長戰線喜迎「哥吉拉」 松井秀喜將於G5開球

洋基隊今日面臨背水一戰，在自家主場以11：4力阻道奇封王，將戰線持續延長。根據日媒報導，世界大賽G5的開球嘉賓將會邀請前洋基球星松井秀喜開球。 目前擔任洋基總經理特別顧問的松井秀喜，2003年從

MLB／121敗白襪迎來新氣象 前遊騎兵首席教練接掌兵符

根據大聯盟官網指出，本季擔任遊騎兵首席教練的凡納伯（Will Venable）將擔任明年白襪隊的新任總教練，成為隊史第44位教頭。 凡納伯曾擔任當時小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）的

MLB／大谷球衣驚現洋基官方商店？ 美媒痛批：隊史最差勁

洋基隊世界大賽目前處於系列賽0：3絕對落後，G4面臨背水一戰。但弔詭的是球隊官方商店居然有販售世界大賽的對手-道奇隊的大谷翔平相關商品。此舉讓美媒痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為！」 今年6月，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。