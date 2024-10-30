MLB／洋基球迷抓手套搶球被驅逐 道奇貝茲：沒有影響

道奇隊今天以4：11輸給洋基隊，在世界大賽3勝0敗聽牌後丟掉第4戰，貝茲（Mookie Betts）1局下接殺界外球時被球迷干擾，他在賽後大方回應：「沒影響，我甚至沒注意到他抓住我的手。」

道奇隊今天在1局上靠弗里曼（Freddie Freeman）的2分砲取得領先，不過1局下貝茲在接殺右外野界外飛球時，手伸到觀眾席，雖然完成接殺，但手套卻被洋基球迷牢牢抓住，硬是掰開把球掏出來。

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2024年10月30日

最終裁判認定球迷妨礙比賽，出局照算，而抓住貝茲左手、右手的2名球迷也立刻被保全驅逐出場，根據美國媒體報導，搶球的其中一名球迷是來自康乃狄克州的卡波比安柯（Austin Capobianco），是一名洋基季票持有者，而他拒絕對此回應。

貝茲在賽後被問到此事，他先表示自己並未因此受傷，「完全沒影響，我沒事、他也沒事，我們輸掉了比賽，這才是重點，接下來要好好準備明天的賽事。」

洋基隊靠著3局下沃爾普（Anthony Volpe）的滿貫砲逆轉比數，6局下威爾斯（Austin Wells）追加陽春砲，8局下托瑞斯（Gleyber Torres）3分砲更締造5分大局，拒絕被直落四。

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