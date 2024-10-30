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MLB／洋基成功延長戰線喜迎「哥吉拉」 松井秀喜將於G5開球
洋基隊今日面臨背水一戰，在自家主場以11：4力阻道奇封王，將戰線持續延長。根據日媒報導，世界大賽G5的開球嘉賓將會邀請前洋基球星松井秀喜開球。
目前擔任洋基總經理特別顧問的松井秀喜，2003年從日職巨人隊跨海挑戰美職，最終加盟洋基，在洋基的10個球季繳出了2成82打擊率、1253支安打以及175支全壘打。強悍的打擊能力打破了過往對亞洲人缺少重砲的印象，也有著「哥吉拉」的外號。
如今洋基成功讓戰線延長，讓紐約球迷也能一睹「哥吉拉」的風采。日前松井在紐約舉行的棒球教室中，談到如今的聯盟巨星，同樣身為日本人的大谷翔平，他則幽默道：「這樣講日本人可能會生氣，但說實話，我支持洋基隊。」
松井秀喜讓洋基球迷印象最深刻的，莫過於2009年世界大賽，6場比賽敲出3轟，最後拿下世界大賽MVP，是第1位獲得此榮譽的亞洲人。而後續松井轉戰過天使隊、運動家隊以及光芒隊，最後於2012年引退。
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