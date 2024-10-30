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MLB／大谷球衣驚現洋基官方商店？ 美媒痛批：隊史最差勁

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷與賈吉的球衣竟在洋基官方商店同框。 截圖自Arash Markazi X
大谷與賈吉的球衣竟在洋基官方商店同框。 截圖自Arash Markazi X

洋基世界大賽目前處於系列賽0：3絕對落後，G4面臨背水一戰。但弔詭的是球隊官方商店居然有販售世界大賽的對手-道奇隊的大谷翔平相關商品。此舉讓美媒痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為！」

今年6月，道奇隊造訪洋基主場時，洋基的球隊商店也順勢推出自家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷的聯名商品。沒想到在世界大賽期間，除了上述商品外，居然還賣起沒有與任何自家球員聯名的大谷球衣。

這是洋基隊史首次在世界大賽上出售與對方球員相關的聯名商品。 官方商店負責人回應： 「6月份道奇隊造訪洋基體育場時，大谷的商品在2小時內就賣光了。因此，我們將世界大賽的大谷商品訂單增加了一倍。」

但對於擁有眾多死忠球迷，且注重自家形象的洋基隊，在商店中出售對方球員的球衣自然引起爭議，美國媒體《Yanks Go Yard》就質疑：「道奇隊會對賈吉做同樣的事情？」也痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為，洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）為了一點點利益而犧牲了球隊的榮譽，這就是如今洋基隊的現況。」

世界大賽 大谷翔平 洋基 道奇

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