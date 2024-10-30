MLB／賈吉自信低落 洋基老將瑞佐鼓勵：他從未讓我們失望

洋基隊當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）進入季後賽階段後手感低迷，世界大賽截至G4賽前只有12支1，打擊率只有0.083，且並未開轟。不過陣中老將瑞佐（Anthony Rizzo）仍表示，自己會一直支持賈吉。

根據《紐約時報》報導，瑞佐在受訪時說：「賈吉從沒讓這支球隊失望，他在球隊的地位，以及給我們所有人帶來的一切都是。」，瑞佐對賈吉十分有信心，「和他打球真是太愉快了。」

賈吉季後賽手感低迷，甚至有些喪失信心。 路透

瑞佐也分享，他希望賈吉能夠在今天或者後面幾場比賽打出他職業生涯最令人印象深刻的一擊。

賈吉自己則認為，他讓大家對他失望了，「我現在做不好我的本分，我得跟上大家，」賈吉生涯的季後賽發揮不甚理想，打擊率1成96，15轟，吞了86K。

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